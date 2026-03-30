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Max Verstappen at Suzuka

¡BOMBAZO! Verstappen está considerando RETIRARSE de la F1

Max Verstappen at Suzuka — Foto: © IMAGO

¡BOMBAZO! Verstappen está considerando RETIRARSE de la F1

Max Verstappen no está disfrutando de la Fórmula 1 en estos momentos, pero ¿podría estar realmente pensando en retirarse?

El cuatro veces campeón Max Verstappen estaría barajando su retiro de la F1, según informa la prensa holandesa.

Sus frustraciones con las nuevas normas no se deben únicamente a que Red Bull esté perdiendo ritmo —aunque ese factor resulta molesto—, sino a la renovada forma de competir que se implementará a partir de 2026.

En lugar de la velocidad pura a la que estamos acostumbrados, los pilotos tendrán que recurrir a tácticas como levantar el acelerador y soltar el control en algunas curvas o usar el "super clipping". Verstappen ha calificado este método como artificial e incluso lo comparó con Mario Kart, lo que ha generado un sinfín de memes en las redes sociales.

¿Llegarán estas quejas a tener un impacto real? Tras el Gran Premio de Japón, en el que terminó en octava posición, el piloto confesó lo difícil que resulta disfrutar de las carreras en las condiciones actuales de la F1.

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Verstappen tras Suzuka: No es muy saludable en este momento

En declaraciones a la BBC después del Gran Premio de Japón, Verstappen reflexionó sobre su futuro y comentó: "Lo veo de esta manera: para tener éxito es fundamental disfrutar lo que se hace antes de comprometerse al 100%. Ahora, aunque doy todo de mí, esa exigencia extrema ya no me resulta saludable porque he dejado de disfrutar de lo que hago."

Añadió: "Muchos podrían decir: 'Has ganado tantos campeonatos y carreras, ¿y ahora te quejas por culpa de un coche que no rinde?' Yo lo veo distinto. Tengo otros proyectos que me apasionan, como competir en GT3 y crear un equipo en esa disciplina, algo que quiero desarrollar en los próximos años. No es que, si dejo de hacerlo, deje de disfrutar, porque siempre habrá nuevos retos en mi vida. Es una pena tener que llegar a este punto, pero así son las cosas; no hace falta que sientan lástima por mí, yo estaré bien."

Con sus recientes declaraciones, resulta difícil imaginar a Verstappen continuando en la F1 si los coches permanecen tal como están. El periodista holandés Erik Van Haren publicó en X tras el Gran Premio de Japón:

"La última vez que Max Verstappen terminó fuera del top cinco en tres carreras consecutivas fue hace nueve años. Debido a las regulaciones actuales, el piloto contempla seriamente retirarse de la F1 tras 2026. Se avecina un periodo crucial para él, para Red Bull y para la élite del deporte."

Esta perspectiva supone un duro revés para la F1, ya que ver partir a Verstappen en plena cumbre de su forma marcaría un antes y un después en la historia de la competición.

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