Hamilton se muestra cauteloso ante el DECLIVE de Ferrari
Hamilton se muestra cauteloso ante el DECLIVE de Ferrari
Lewis Hamilton logró su primer podio con Ferrari en China.
Seven veces campeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton aseguró antes del Gran Premio de Japón que Ferrari podría quedarse aún más rezagado en 2026, mientras McLaren vive un resurgir.
Ferrari parecía consolidado como el principal rival de Mercedes en Australia y China, ya que tanto Hamilton como Charles Leclerc lograron subir al podio en ambas carreras, con el otro piloto terminando cuarto en cada una de ellas.
Ambos, Leclerc y Hamilton, han liderado vueltas en esta temporada, hasta que fueron superados por George Russell y Kimi Antonelli, que impusieron su dominio con sus Mercedes.
El fin de semana en Japón puso en evidencia una nueva amenaza en la lucha por subir al podio e incluso por ganar carreras.
Luego de no destacar en Australia ni en China, McLaren mostró un ritmo competitivo en Japón. Piastri aprovechó su tercer puesto en la clasificación y consiguió un segundo puesto en la carrera, obteniendo así sus primeros puntos de la temporada y dejando atrás tanto a los Ferraris como al Mercedes de Russell.
Si no fuera por un periodo de coche de seguridad mal sincronizado, Piastri podría incluso haber celebrado una victoria, aunque finalmente fue superado con comodidad por Antonelli.
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Hamilton: Tenemos un gran desafío por delante
Hamilton solo pudo rematar en sexto lugar en Japón, detrás de ambos McLaren, y señaló que la participación de McLaren en la contienda probablemente se convertirá en algo habitual a lo largo de la temporada.
"Claramente, tienen un auto muy competitivo. A medida que extraigan más potencia del motor Mercedes, nosotros nos quedaremos detrás", afirmó antes de este gran evento.
"Tenemos un verdadero reto para cerrar la brecha. El motor es un factor importante, pero, al menos este fin de semana, el chasis de nuestro coche no está a la altura del de Mercedes. Además, son más rápidos en las curvas. En cuanto al rendimiento puro, dependemos en gran medida del motor de Mercedes. Todavía no sabemos si se debe a que tienen un turbo más grande, más potencia u otra cosa. Pronto se aclarará", concluyó.
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