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George Russell, Sergio Perez, 2024, Generic

Russell gana fácil el Sprint del GP de China; Checo, OTRA VEZ por delante de Bottas

George Russell, Sergio Perez, 2024, Generic — Foto: © IMAGO

Russell gana fácil el Sprint del GP de China; Checo, OTRA VEZ por delante de Bottas

George Russell ganó el Sprint Race del Gran Premio de China correspondiente al Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

El Mercedes reafirmó su dominio y se quedó con la victoria en la carrera de velocidad, a pesar del ataque de los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Lando Norris y Kimi Antonelli completaron el Top 5, con el italiano recibiendo un castigo durante la carrera.

Oscar Piastri, Liam Lawson y Oliver Bearman se quedaron con las últimas posiciones de puntos del sprint. Carlos Sainz finalizó en 12° lugar, mientras que Franco Colapinto quedó más atrás en la 14ª posición.

Fernando Alonso logró finalizar la sesión y terminó con la P17. Sergio Pérez quedó con el fondo de la parrilla, con muchas dificultades para completar la carrera, aunque a diferencia de su compañero de equipo, no quedó DNF.

GP de China 2026: ¿Cómo quedó la Sprint Race

Posición Piloto
1George Russell
2Charles Leclerc
3Lewis Hamilton
4Lando Norris
5Kimi Antonelli
6Oscar Piastri
7Liam Lawson
8Oliver Bearman
9Max Verstappen
10Esteban Ocon
11Pierre Gasly
12Carlos Sainz
13Gabriel Bortoleto
14Franco Colapinto
15Isack Hadjar
16 Alex Albon
17Fernando Alonso
18Lance Stroll
19Sergio Pérez
20Nico Hulkenberg
21Valtteri Bottas
22Arvin Lindblad

Relacionado: Pesadilla para Checo y Alonso en la FP1 del GP de China 2026; Mercedes domina

¿Qué pasó en el Sprint Race del GP de China 2026?

La salida volvió a ser un tema en el Sprint Race del Gran Premio de China 2026, ya que Antonelli no tuvo un buen inicio y perdió posiciones. Hamilton pudo avanzar y pelear con Russell el primer lugar. Otro que no arrancó bien fue Max Verstappen, quien cayó en la parrilla cuando se apagaron las luces.

Fue hasta la vuelta ocho de la carrera que Leclerc alcanzó a Hamilton y lo adelantó para quitarle el segundo lugar. A pesar de Kimi comenzó a recuperar posiciones, una penalización de la FIA le afectó en su resultado final.

Mientras Hamilton y Leclerc seguían peleando fuerte por la P2, en la vuelta 13 comenzó el desfile de abandonos. Primero fue Arvin Lindblad de Racing Bulls, seguido por Valtteri Bottas de Cadillac y finalmente Nico Hulkenberg, quien tuvo que detenerse en un sector del circuito y provocó la salida de un safety car.

Debido a que los equipos de emergencia y comisarios tardaron en retira el auto de Nico, quedaron pocas vueltas para la pelea por la victoria. Al final, Russell logró sostener la primera posición.

Checo, a pesar de que iba en último lugar y su Cadillac arrastraba los problemas que tuvo en la FP1, recibió un castigo por la FIA que no cambió su resultado final. Verstappen se quedó cerca de rebasar a Bearman por la P8, la última que daba puntos, pero no lo logró.

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¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

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