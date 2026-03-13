close global

Mercedes ARROLLA en la clasificación sprint del Gran Premio de China; Checo no corre

Mercedes ARROLLA en la clasificación sprint del Gran Premio de China; Checo no corre

Se ha completado la primera clasificación para carrera Sprint de la temporada en el Gran Premio de China y Mercedes es quien más contento al seguir arrollando a toda la competencia con la pole para George Russell, seguido de Andrea Kimi Antonelli y Lando Norris.

La clasificación para la carrera sprint en China fue una situación totalmente lamentable para los pilotos hispanos, ya que, para empezar, Checo Pérez ni siquiera pudo salir a competir por un problema de combustible en su auto.

Por otro lado, al finalizar la SQ1, se dieron las malas noticias para los pilotos españoles, ya que los dos monoplazas de Aston Martin como de Williams quedaron fuera, significando que Carlos Sainz y Fernando Alonso saldrán muy atrás en la parrilla.

Dentro de la SQ2, Franco Colapinto terminó quedando fuera, dejando sin participación hispana la última fase de clasificación para la carrera sprint.

Para Alpine, los resultados dentro de lo que cabe no fueron tan malos como se esperaba, con Gasly y Colapinto terminando por encima de múltiples pilotos.

Quienes si tuvieron problemas fueron los de Cadillac, como era esperado, ya que Checo tuvo problemas con la potencia de su auto, lo que generó que terminara en P22.

En la SQ3, Mercedes continuó con su dominio, lo que permitió de nuevo a Russell llevarse la pole, y la gran sorpresa fue ver cómo Pierre Gasly terminó por delante de Max Verstappen, con el francés acabando séptimo y el holandés octavo.

¿Cómo será la parrilla de salida en la carrera Sprint del Gran Premio de China 2026?

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

5529 votos

