Ferrari tendría la mejor noticia para Sergio Pérez y Cadillac de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Según información revelada por FUnoAT, el motor que se está creando en Maranello sería mucho mejor de lo que parece: "El proyecto del motor Ferrari es bastante ambicioso, y afirmar que no es bueno es completamente erróneo.

"Por el contrario, a partir de la información recopilada por nuestra redacción, existe un cauteloso optimismo. Todavía hay trabajo por hacer, esto también es cierto, pero ningún tipo de colapso está en el horizonte.

"Además, la potencia del motor Ferrari está a la altura de la de un Mercedes. La fiabilidad y la eficiencia, dos parámetros muy importantes, aún están por verse", reportaron.

Relacionado: Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!