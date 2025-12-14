Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026

Te contamos cuál es el pago que Sergio Pérez deberá hacer a la FIA para participar en el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

El corredor mexicano, de acuerdo con información publicada por PlanetF1, deberá dar miles de euros para obtener su superlicencia: "Entendemos que el pago está en la región de 11.842 €, los conductores abonan una tarifa de 2.392 € por punto.

"Como resultado de su rendimiento en la F1 2025, la licencia de Lando Norris es la más cara para la F1 2026, 1.023.507 €, aunque todavía no tiene menos que los 1,3 millones de euros que Max Verstappen desembolsó después de su aplastante actuación en 2023.

"Carlos Sainz ahorró más de medio millón después de mudarse a Williams, mientras que su compañero de equipo de F1 2024, Charles Leclerc, desembolsará poco menos de 250.000 euros menos de lo que tuvo que hacer por su licencia este año", contaron.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

