¡Lo que volvió LOCO a Max Verstappen de Checo Pérez y los fans mexicanos!

Max Verstappen confesó qué lo volvió loco de Sergio Pérez y los aficionados mexicanos en el GP de la Ciudad de México.

En una entrevista con uno de sus patrocinadores, el cuatro veces campeón del mundo dijo lo siguiente sobre su ex compañero de equipo mexicano: “La atmósfera (en el Mexico GP) es una locura.

"Ellos aman el automovilismo, gradas llenas al tope, son muy apasionados. Hasta hace un año tuve a Checo como mi compañero, así que siendo Mexicano todo el apoyo (que recibe) es tan increíble", confesó.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

