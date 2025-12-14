BOMBAZO: ¡Helmut Marko SIGUE LOS PASOS de Checo Pérez!

Helmut Marko habría seguido los pasos de Sergio Pérez al tener una salida similar de Red Bull Racing.

De acuerdo con Bild, el asesor austriaco pudo obtener una recompensa económica luego de confirmarse que no formará parte de la escudería de Max Verstappen para 2026.

Esto es lo que informaron: "Según la información de BILD, Marko recibirá su salario anual para 2026 a pesar de la separación. ¡Eso equivale a unos diez millones de euros!", reportaron.

Una salida similar a la de Checo, quien recibió varios millones de euros por parte de la escudería para poder desvincularse una vez terminado el Campeonato Mundial 2024.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó y se anunció que Liam Lawson ocuparía el lugar de Pérez en 2025, convirtiéndose en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Tras semanas de especulaciones, el piloto mexicano confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac para el Campeonato Mundial 2026.

