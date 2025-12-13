URGENTE: ¡FIA frena el plan para REEMPLAZAR a Checo Pérez en Cadillac!

Sergio Pérez se ha visto beneficiado por un nuevo cambio en las reglas de la FIA para 2026.

Colton Herta se integrará como piloto de pruebas para Cadillac, colaborando con los conductores titulares Sergio Pérez y Valtteri Bottas en el desarrollo del vehículo. Además, su salida de la IndyCar se debió a la necesidad de acumular suficientes puntos de superlicencia para participar en futuras sesiones de práctica en la F1.

Recientemente, la FIA anunció cambios en la forma de asignar puntos de superlicencia en la IndyCar, mejorando notablemente la puntuación para los pilotos que finalicen entre tercero y noveno en el campeonato. Así, el piloto que acabe en cuarto lugar en 2026 sumará 20 puntos, el doble que se otorgaba anteriormente en esa serie.

Sin embargo, esta cifra sigue siendo inferior a la de la Fórmula 2, donde el cuarto clasificado obtiene 30 puntos y los tres primeros alcanzan el máximo de 40, cantidad similar a la que se concede al campeón de la IndyCar. Cabe destacar que para competir en la F1, es imprescindible que los pilotos acumulen 40 puntos a lo largo de sus tres temporadas previas.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

