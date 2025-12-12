BREAKING: ¡Tsunoda DENUNCIA el maltrato de Red Bull que SUFRIÓ Checo!

Yuki Tsunoda salió a denunciar un maltrato muy similar al que recibió Sergio Pérez en su paso por Red Bull.

En palabras publicadas por MotorsportWeek, el corredor japonés dijo lo siguiente sobre las diferencias con respecto a Max Verstappen y cómo lo afectó: "Gianpiero Lambiase es, sinceramente, uno de los ingenieros más impresionantes con los que he trabajado.

"Sus ideas son increíbles. También supervisa mi chasis, pero cuando Max tiene dificultades, la prioridad es estar ahí. Mi equipo de ingenieros es muy capaz, pero simplemente tiene menos experiencia, así que a veces necesitábamos ayuda.

"Simplemente no siempre podía pedirla. Escuché cómo se comunicaban GP y Max durante los FP1, y es completamente diferente. Se nota la eficiencia con la que funciona todo.

"Quería lograr ese nivel de comunicación. Si tienes que consultar algo con alguien primero, automáticamente estás un paso por detrás", comentó.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras meses de rumores, el piloto mexicano ya confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac.

