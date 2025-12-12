OFICIAL: ¡Regreso de Checo Pérez provoca PÉRDIDAS MILLONARIAS a los equipos!

Sergio Pérez y su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac han provocado un profundo cambio al Pacto de la Concordia de la FIA.

Tras meses de intensas negociaciones, la FIA y la Fórmula 1 han logrado llegar a un acuerdo. Este viernes presentaron el nuevo Pacto de la Concordia. Aunque a comienzos del año se alcanzó un acuerdo provisional, aún quedaban aspectos por definir, como la estructura de las futuras modificaciones reglamentarias y la financiación de la FIA.

El acuerdo anterior estaba vigente del 2021 al 2025, mientras que el nuevo entrará en vigor la próxima temporada y se extenderá hasta el 2030. Todo ello se ha materializado con vistas a impulsar un crecimiento sostenido en la categoría.

Al parecer, la FIA recibirá mayores recursos, según informa Formula1.com. Esto permitirá invertir en la mejora de los reglamentos, en la supervisión de las carreras y en el refuerzo de la experiencia técnica, beneficiando al campeonato. Así, la Fórmula 1 podrá seguir evolucionando y ofrecer innovaciones tecnológicas y acción deportiva de alto nivel, en un marco regulatorio sólido.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

