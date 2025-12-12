PELIGRO: Ferrari podría ARRUINAR el regreso de Checo Pérez en 2026
PELIGRO: Ferrari podría ARRUINAR el regreso de Checo Pérez en 2026
Sergio Pérez y su regreso a la Fórmula 1 podría verse afectado seriamente por culpa de Ferrari.
De acuerdo con el reporte compartido por lastwordonsports.com, el motor que usará Cadillac desarrollado por Ferrari podría tener ciertos problemas: "Ferrari, sobre el papel, tiene los recursos y la infraestructura establecida para desafiar a Mercedes con sus motores.
"Sin embargo, los informes de este año sugieren que el equipo de Maranello se ha encontrado con algunos obstáculos en su desarrollo. Si bien esto no descarta automáticamente a Ferrari, sí proyecta una sombra sobre sus posibilidades en 2026", informaron.
Relacionado: El RÉCORD de Checo Pérez que NI NORRIS O VERSTAPPEN tienen
¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?
Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.
"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.
"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
PELIGRO: Ferrari podría ARRUINAR el regreso de Checo Pérez en 2026
- hace 30 minutos
POLÉMICA: El NUEVO GOLPE de Fernando Alonso a Lewis Hamilton
- 1 hour ago
Carlos Sainz y Williams evitarían el RETIRO de Lewis Hamilton
- 2 hours ago
SHOCK: A la luz un PENOSO secreto de Lewis Hamilton por culpa de Mercedes
- Hoy 11:15
Checo Noticias Hoy: Récord que ni Verstappen tiene; Bottas, urgido de alcanzarlo en Cadillac
- Hoy 02:00
Colapinto Noticias Hoy: El aprendizaje; El truco para 2026; No podrá creerle a Gasly
- Hoy 01:00
Más leído
CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
- 3 diciembre
IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
- 10 diciembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
- 26 noviembre
Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
- 7 diciembre
Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
- 28 noviembre
Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla
- 30 noviembre