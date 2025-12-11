El RÉCORD de Checo Pérez que NI NORRIS O VERSTAPPEN tienen

Sergio Pérez tiene un récord que ni Max Verstappen o Lando Norris tienen en la Fórmula 1.

El mexicano, junto a Daniel Ricciardo, es el único piloto en toda la era hibrida de la máxima categoría que ha logrado ganar una carrera principal con dos equipos diferentes.

Checo consiguió su primer triunfo en F1 en Sakhir 2020 y luego pasó a Red Bull Racing para ganar en Mónaco, Arabia Saudita, Azerbaiyán, entre otras. Por ejemplo, Lewis Hamilton aún no logra su primer triunfo con Ferrari luego de años de éxitos con Mercedes.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

