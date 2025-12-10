ESCÁNDALO: Ferrari recibió MILLONES de Cadillac por Checo Pérez

Se han dado a conocer detalles inéditos sobre la relación de Cadillac con Ferrari por Sergio Pérez.

De acuerdo con información del periodista Humberto Corradi, el equipo estadounidense le ha dado varios millones a la Scuderia de Maranello por su asociación en F1: "Cadillac nació completamente dependiente de Ferrari.

"La suspensión, la caja de cambios y el motor del equipo americano proceden de Maranello. Para las pruebas iniciales, Cadillac utilizará un Ferrari 2023. Otro equipo de ingenieros y técnicos de la Scuderia Italiana para consultoría.

"Todo esto tiene un coste muy alto. Motor, transmisión, etc., son unos 30 millones de euros. El Ferrari de 2023 costará 15 millones de euros más. Aparte de consultoría técnica. Por tres años de acuerdo (Ferrari/Cadillac) estamos hablando de 100 millones de euros en total", reveló.

Relacionado: BREAKING: Helmut Marko sufre CONSECUENCIAS del maltrato a Checo Pérez en Red Bull

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado