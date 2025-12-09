Red Bull Racing anunció de forma oficial la salida de Helmut Marko, quien maltrató bastante a Sergio Pérez.

El equipo austriaco, luego de muchas polémicas del asesor en las que también se vio envuelto el corredor mexicano, informó su decisión con respecto al futuro de Marko.

En declaraciones publicadas por Red Bull en sus canales oficiales de redes sociales, esto fue lo que dijo el jefe de equipo: "Es una noticia muy triste que Helmut nos deje. Ha sido una parte fundamental de nuestro equipo y de todo el programa de competición de Red Bull durante más de dos décadas.

"Por lo tanto, este es el final de un capítulo de extraordinario éxito. Su partida dejará un vacío y lo echaremos mucho de menos. Helmut es un auténtico piloto de corazón, siempre nos lleva al límite, siempre dispuesto a arriesgar para alcanzar nuestros objetivos", señaló.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras meses de rumores, el piloto mexicano ya confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac.

