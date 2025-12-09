Test postemporada 2025

Posición Piloto 1 Jak Crawford 2 Paul Aron 3 Luke Browning 4 Frederik Vesti 5 Ayumu Iwasa 6 Kimi Antonelli 7 Pato O'Ward 8 Ryo Hirakawa 9 Dino Beganovic 10 Oscar Piastri 11 Lewis Hamilton 12 Lando Norris 13 Alex Albon 14 Charles Leclerc 15 Carlos Sainz 16 Liam Lawson 17 Arvin Lindblad 18 Gabrile Bortoleto 19 Nico Hulkenberg 20 Pierre Gasly

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

