Pato O'Ward BRILLA en el test final de la F1 2025; Aston Martin en P1
Test postemporada 2025
|Posición
|Piloto
|1
|Jak Crawford
|2
|Paul Aron
|3
|Luke Browning
|4
|Frederik Vesti
|5
|Ayumu Iwasa
|6
|Kimi Antonelli
|7
|Pato O'Ward
|8
|Ryo Hirakawa
|9
|Dino Beganovic
|10
|Oscar Piastri
|11
|Lewis Hamilton
|12
|Lando Norris
|13
|Alex Albon
|14
|Charles Leclerc
|15
|Carlos Sainz
|16
|Liam Lawson
|17
|Arvin Lindblad
|18
|Gabrile Bortoleto
|19
|Nico Hulkenberg
|20
|Pierre Gasly
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
