Patricio O'Ward

Pato O'Ward BRILLA en el test final de la F1 2025; Aston Martin en P1

Pato O'Ward BRILLA en el test final de la F1 2025; Aston Martin en P1

Aloisio Hernández
Patricio O'Ward

Test postemporada 2025

Posición Piloto
1Jak Crawford
2Paul Aron
3Luke Browning
4Frederik Vesti
5Ayumu Iwasa
6Kimi Antonelli
7Pato O'Ward
8Ryo Hirakawa
9Dino Beganovic
10Oscar Piastri
11Lewis Hamilton
12Lando Norris
13Alex Albon
14Charles Leclerc
15Carlos Sainz
16Liam Lawson
17Arvin Lindblad
18Gabrile Bortoleto
19Nico Hulkenberg
20Pierre Gasly

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

