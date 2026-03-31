¿Confianza o justicia? El jefe de Hamilton confía en la decisión de la FIA sobre Ferrari
¿Confianza o justicia? El jefe de Hamilton confía en la decisión de la FIA sobre Ferrari
Ferrari está a la espera de una decisión decisiva de la FIA.
Fred Vasseur, jefe de Ferrari, ha expresado una gran seguridad en relación con una decisión pendiente de la FIA que podría definir el destino de la temporada de la Scuderia.
A partir de 2026, la Fórmula 1 se adentrará en un nuevo ciclo regulatorio con cambios totales en las normas relativas a la unidad de potencia y el chasis, una renovación que ha generado cierto descontento en el mundo del automovilismo.
El nuevo reglamento ha triplicado el enfoque en la potencia eléctrica, situación que ha desagradado a varios pilotos, entre ellos Max Verstappen y Charles Leclerc. Durante el fin de semana del Gran Premio de Japón, Leclerc llegó a calificar de “una auténtica broma” la manera en que se aplicaban estas nuevas reglas en la sesión de clasificación.
Sin embargo, Hamilton, Leclerc y el resto del equipo Ferrari han mostrado solidez en las salidas, gracias a un procedimiento de inicio extremadamente rápido.
Aun así, en el transcurso de una carrera completa, el equipo se queda atrás del ritmo marcado por Mercedes. El siete veces campeón admitió su preocupación: teme que la potencia del motor de Mercedes pueda, en los próximos meses, beneficiar al equipo cliente McLaren y empujar a Ferrari hacia posiciones menos favorecedoras.
Este escenario se podría evitar si la FIA concede a Vasseur una excepción que permita actualizar su unidad de potencia, actualmente algo rezagada en rendimiento.
Vasseur: Miami impulsará un nuevo campeonato
Tras la clasificación en Suzuka, en la que se escuchó a Leclerc expresar su fuerte crítica a las nuevas normas a través del radio del equipo, Vasseur habló con Sky Sports Italia.
El jefe de Ferrari evaluó los resultados de clasificación de Leclerc y Hamilton, que se ubicaron en cuarto y sexto puestos respectivamente, y comentó: “Hemos tenido un mejor desempeño en Q2 que en Q3; debemos analizar las razones y extraer el máximo potencial del coche. El enfoque está puesto en la carrera, con una buena salida y una estrategia inteligente. Haremos todo lo posible, ya que hemos competido codo a codo con Mercedes”.
El directivo francés también explicó que confía en que la próxima decisión de la FIA, respecto a conceder a Ferrari y a otros fabricantes de unidades de potencia las Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Actualización (ADUO), beneficiará enormemente a la Scuderia. Según Vasseur, a partir de mayo estarán en condiciones reales de desafiar a los Silver Arrows.
“Nuestro objetivo es siempre ganar carreras, pero estamos acumulando puntos y un nuevo campeonato comenzará en Miami”, afirmó con convicción.
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¿Qué es ADUO?
Para el 2026, la FIA ha introducido una especie de red de seguridad destinada a los fabricantes de unidades de potencia con dificultades. Aunque Ferrari no depende tanto de estas oportunidades como Aston Martin y su socio Honda, el equipo italiano todavía puede optar a ellas.
Para ser elegible a las ADUO, los fabricantes deben cumplir unos criterios específicos. Según el artículo 4 del Apéndice 4 de las nuevas regulaciones técnicas, un fabricante califica para estas actualizaciones si su Índice de Rendimiento del Motor de Combustión Interna se sitúa al menos un 2% pero menos de un 4% por debajo del motor con mejor desempeño.
En ese caso, podrán disponer de una actualización adicional homologada en el año de clasificación (es decir, 2026) y otra homologación en la temporada siguiente.
Si el índice es al menos un 4% inferior al del motor líder, el fabricante podrá recibir dos actualizaciones adicionales en el año de clasificación y dos más en la siguiente temporada.
No obstante, estas oportunidades se conceden únicamente en momentos específicos del año, cada seis Grandes Premios. Cuando el calendario contaba con 24 carreras, la primera posibilidad se daba tras el Gran Premio de Miami.
Con la reciente cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, el fin de semana de Miami se convierte en la cuarta cita del 2026. Esto implicaría que, en un sistema donde se esperase hasta la sexta carrera, las ADUO no estarían disponibles hasta después del Gran Premio de Mónaco, en junio.
Sin embargo, los directivos de la F1 han presentado una propuesta para adelantar esta fecha, de forma que las oportunidades de actualización puedan implementarse justo después de Miami, algo en lo que Vasseur confía plenamente.
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