Alonso ILUSIONA a los fanáticos de Aston Martin con sorpresa en el GP de China

F1 campeón Fernando Alonso ha revelado que Aston Martin podría arriesgarse más en el Gran Premio de China, a pesar de la escasez de repuestos que han afectado al equipo.

La reforma de las regulaciones 2026 y el comienzo de la colaboración con Honda han tenido un inicio complicado. Pocos kilómetros de pruebas se tradujeron en problemas aún mayores en Melbourne, generando dificultades que ya se notaron en Australia.

Las vibraciones transmitidas por el motor Honda al AMR26 pusieron en riesgo tanto a Alonso como a Lance Stroll, ya que ninguno consiguió completar la distancia reglamentaria en el Gran Premio australiano.

Tanto Silverstone como Sakura han reconocido que el 2026 supondrá un proceso largo para salir de los últimos puestos, y se espera que esas complicaciones se repitan en la segunda jornada en Shanghái.

Alonso: Podemos arriesgar más en China

En declaraciones a Sky Sports, Alonso admitió que el equipo sigue con dificultades en cuanto a repuestos de cara al fin de semana de carreras sprint en China. Al ser preguntado si creía poder finalizar el GP de este domingo, el piloto español comentó: "Será optimista, pero lo intentaremos. Evidentemente, aún nos faltan piezas y China llega esta misma semana."

El piloto también mostró un rayo de esperanza y se mostró dispuesto a apostar todo en Shanghái, donde confía en que el equipo podrá tomar mayores riesgos. "En Bahréin disponíamos de más baterías y repuestos, así que en China podremos arriesgarnos más este domingo", añadió.

"Tenemos que centrarnos en lo positivo y seguir avanzando. Todo el equipo está decidido a cambiar la situación y trabaja intensamente para lograrlo", aseguró Alonso.

Asimismo, destacó: "Creo que, tras lo ocurrido en Bahréin y el jueves en Australia, ahora estamos en una mejor posición. Probamos varias cosas, exploramos a fondo el chasis y el rendimiento, e incluso realizamos la vuelta de formación, la salida y las paradas en boxes con ambos coches. Son acciones rutinarias para cualquiera, pero en Bahréin no pudimos hacerlo. Obtenemos buenos datos y, sin duda, estaremos mejor preparados para China."

