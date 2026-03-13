Alonso ILUSIONA a los fanáticos de Aston Martin con sorpresa en el GP de China
Alonso ILUSIONA a los fanáticos de Aston Martin con sorpresa en el GP de China
¿Podrá Aston Martin dar un paso adelante en China?
F1 campeón Fernando Alonso ha revelado que Aston Martin podría arriesgarse más en el Gran Premio de China, a pesar de la escasez de repuestos que han afectado al equipo.
La reforma de las regulaciones 2026 y el comienzo de la colaboración con Honda han tenido un inicio complicado. Pocos kilómetros de pruebas se tradujeron en problemas aún mayores en Melbourne, generando dificultades que ya se notaron en Australia.
Las vibraciones transmitidas por el motor Honda al AMR26 pusieron en riesgo tanto a Alonso como a Lance Stroll, ya que ninguno consiguió completar la distancia reglamentaria en el Gran Premio australiano.
Tanto Silverstone como Sakura han reconocido que el 2026 supondrá un proceso largo para salir de los últimos puestos, y se espera que esas complicaciones se repitan en la segunda jornada en Shanghái.
Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin
Alonso: Podemos arriesgar más en China
En declaraciones a Sky Sports, Alonso admitió que el equipo sigue con dificultades en cuanto a repuestos de cara al fin de semana de carreras sprint en China. Al ser preguntado si creía poder finalizar el GP de este domingo, el piloto español comentó: "Será optimista, pero lo intentaremos. Evidentemente, aún nos faltan piezas y China llega esta misma semana."
El piloto también mostró un rayo de esperanza y se mostró dispuesto a apostar todo en Shanghái, donde confía en que el equipo podrá tomar mayores riesgos. "En Bahréin disponíamos de más baterías y repuestos, así que en China podremos arriesgarnos más este domingo", añadió.
"Tenemos que centrarnos en lo positivo y seguir avanzando. Todo el equipo está decidido a cambiar la situación y trabaja intensamente para lograrlo", aseguró Alonso.
Asimismo, destacó: "Creo que, tras lo ocurrido en Bahréin y el jueves en Australia, ahora estamos en una mejor posición. Probamos varias cosas, exploramos a fondo el chasis y el rendimiento, e incluso realizamos la vuelta de formación, la salida y las paradas en boxes con ambos coches. Son acciones rutinarias para cualquiera, pero en Bahréin no pudimos hacerlo. Obtenemos buenos datos y, sin duda, estaremos mejor preparados para China."
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Recién en
Recomendado por la redacción
Mercedes ARROLLA en la clasificación sprint del Gran Premio de China; Checo no corre
ÚLTIMA HORA: Checo se queda fuera en China por culpa de Cadillac
Alonso ILUSIONA a los fanáticos de Aston Martin con sorpresa en el GP de China
Pronóstico del tiempo para el GP de China de F1 2026: Lo ÚLTIMO desde Shanghái
Últimas Noticias
Mercedes ARROLLA en la clasificación sprint del Gran Premio de China; Checo no corre
- 2 hours ago
Los comisarios entregan la decisión FINAL sobre Antonelli y Norris
- hace 11 minutos
Ferrari, duramente criticado tras la TERRIBLE DECISIÓN sobre Hamilton
- hace 26 minutos
Hamilton lanza nuevo RECLAMO sobre el motor "ilegal" de Mercedes
- hace 39 minutos
F1 Hoy: Alonso suelta LO PEOR para Aston Martin; Mercedes domina en China
- 1 hour ago
ÚLTIMA HORA: Checo se queda fuera en China por culpa de Cadillac
- 2 hours ago
Más leído
Checo F1 Hoy: Habla de su reemplazo; Cadillac recibe CASTIGO; PELIGRA en Cadillac
- 3 marzo
El plan de Fernando Alonso para SALVAR DEL FRACASO a Aston Martin
- 28 febrero
Aston Martin busca FICHAJE DESDE RED BULL para rescatar el 2026 de Fernando Alonso
- 28 febrero
ESCÁNDALO: Señalan que Checo Pérez PELIGRA en Cadillac
- 3 marzo
Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso
- 21 febrero
¡Cadillac recibe su primer CASTIGO en la F1!
- 3 marzo