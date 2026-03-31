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A composite image split down the middle with Alonso in Aston Martin green with a green background on the left and Hamilton in Ferrari red with a red background on the right. Both are serious headshots with their cars behind them

F1 Hoy: Honda prepara rescate para Fernando Alonso; Lewis Hamilton olvida sus penas en jet privado

A composite image split down the middle with Alonso in Aston Martin green with a green background on the left and Hamilton in Ferrari red with a red background on the right. Both are serious headshots with their cars behind them — Foto: © IMAGO

F1 Hoy: Honda prepara rescate para Fernando Alonso; Lewis Hamilton olvida sus penas en jet privado

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