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Carlos Sainz Jr.

Sainz señala el PRINCIPAL PROBLEMA de la nueva F1 para los pilotos

Carlos Sainz Jr. — Foto: © IMAGO

Sainz señala el PRINCIPAL PROBLEMA de la nueva F1 para los pilotos

Carlos Sainz, uno de los máximos responsables de la Grand Prix Drivers' Association (GPDA), se muestra enfadado con la FIA por no ver por la seguridad de los pilotos.

En Suzuka, Oliver Bearman tuvo un accidente al chocar con su predecesor Franco Colapinto, situación que se vio agravada por las exigencias de ahorro energético previstas para 2026.

La nueva forma de competir genera marcadas diferencias de velocidad entre los pilotos. Mientras uno aprovecha al máximo la carga completa en los rectas, otro se encuentra aún recargando energía.

En ciertos momentos, la brecha puede llegar a alcanzar hasta 50 km/h, lo que puede dar pie a situaciones realmente peligrosas ante cualquier descuido.

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Sainz teme accidentes aún más graves

Aunque Bearman pudo relatar el impacto de 50G tras una revisión médica, Sainz advirtió sobre los peligros que aún están por venir.

“Tuvimos suerte en contar con una zona de escapatoria. Imaginen competir en Bakú, Singapur o Las Vegas, donde a esas velocidades y con choques tan próximos a las paredes, las consecuencias podrían ser muy dramáticas. Nosotros, en la GPDA, advertimos a la FIA que con estas reglas se producirán demasiados incidentes y que es urgente tomar medidas”, declaró.

Añadió: “Escuché que el impacto fue de 50G, superando mi accidente en Rusia 2015, que fue de 46G. Imaginen las consecuencias que podrían tener estos choques en lugares como Las Vegas o Bakú.”

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