Verstappen DESTROZA a la prensa tras el Gran Premio de Japón

El fin de semana de carreras en Japón se convirtió en otro capítulo que el orgulloso Red Bull Racing querrá dejar atrás.

Aunque Max Verstappen consiguió sumar puntos al terminar octavo, las victorias aún parecen lejanas. El piloto neerlandés se prepara para la parada de primavera y, tras la carrera en Suzuka, se produjo un pequeño accidente en el decorado de la FOM.

Red Bull Racing ya había advertido durante el parón invernal que este año sería complicado. El equipo austriaco utiliza por primera vez sus propios motores, pero ese no es el mayor contratiempo actualmente.

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La RB22 sigue lejos de ser el monoplaza ideal. No solo Verstappen ha reclamado en las últimas carreras por la falta de agarre y la imprevisibilidad del auto, sino que Isack Hadjar aún no confía del todo en la máquina.

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Daños

Se planificaba disputar carreras en Bahréin y Jeddah este mes, pero al cancelarse dichos eventos, el equipo podría tener la oportunidad de introducir mejoras para el resto de la temporada.

Tras la carrera en Suzuka, Verstappen tuvo que esperar su turno antes de dirigirse a la prensa.

Durante la entrevista de Sky Sports F1 a Lewis Hamilton se le ve al fondo, dándose cuenta de que había ocasionado, de forma accidental, daños en una columna. La jefa de prensa de Red Bull, Anna Webster, no pudo evitar soltar una sonrisa ante la situación.

max truly broke the wall 😭💀💀 pic.twitter.com/PmLqCgx3l2 — nini (@SCUDERIAFEMBOY) March 30, 2026

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