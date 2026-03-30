Honda anuncia NUEVOS PLANES para Aston Martin tras el GP de Japón

El largo camino hacia la recuperación finalmente ha comenzado para Honda y Aston Martin, que completaron por primera vez la distancia reglamentaria en el Gran Premio de Japón el pasado domingo.

Además, Honda se enfrentó a la dura realidad ante su afición en casa, con la esperanza de ver mejoras en su unidad de potencia, que ha sufrido diversos inconvenientes, siendo las molestas vibraciones las que más notoriedad han tenido.

Esas mismas vibraciones que previamente habían impedido a Fernando Alonso y Lance Stroll finalizar la carrera volvieron a hacer acto de presencia, aunque el piloto español consiguió, finalmente, ver la bandera a cuadros en Suzuka, aunque tuvo que ceder una vuelta frente al ganador, Kimi Antonelli.

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Tras la carrera, Alonso explicó: "Completar la distancia total hoy nos ha aportado una información muy valiosa y datos que analizaremos para mejorar. El ritmo no estuvo presente ni en las sesiones ni durante la carrera, así que aún nos falta avanzar en muchos aspectos." Cuando se le preguntó sobre cómo se sentía el coche respecto a las vibraciones, añadió: "La situación mejoró, aunque siguen presentes. Depende del día y de la pista, pero hoy fue manejable y me permitió terminar la carrera."

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¿Qué pasó con Lance Stroll en el Gran Premio de Japón?

A diferencia de su compañero, Stroll no pudo finalizar en Suzuka y el equipo le indicó retirarse en la vuelta 31. Esta vez, el problema no fueron las vibraciones, ya que los ingenieros seguían investigando qué falló en su Aston Martin.

El piloto comentó: "Creo que se trata de un problema de presión del agua. Aún tenemos que profundizar en ello, pero esa es nuestra hipótesis actual."

Refiriéndose al rendimiento del coche hasta ese momento, añadió: "No fue espectacular, pero disfruté de la carrera compitiendo con Fernando en nuestro propio y simpático campeonato de Aston Martin. Suzuka es un circuito encantador para pilotar, y lamento que no hayamos podido llegar hasta el final."

Declaraciones de Honda tras los avances en el Gran Premio de Japón

Shintaro Orihara, responsable general en pista y jefe de ingeniería de Honda, expuso sus planes tras el Gran Premio y se mostró satisfecho por el avance conseguido en el tema de las vibraciones.

"Hoy en Suzuka completamos la carrera con el coche de Fernando, lo cual supone un importante primer paso en términos de fiabilidad. Durante las últimas semanas hemos trabajado intensamente para mejorar esta área, además de optimizar el rendimiento del motor y nuestra estrategia de gestión energética", afirmó.

Orihara continuó: "Al terminar la carrera hemos acumulado una gran cantidad de datos que nos servirán para seguir progresando. Nos concentraremos en ello durante las próximas cuatro semanas antes de partir hacia Miami. Correr frente a nuestro público junto a Lance y Fernando fue muy especial, y nos emocionó ver las pancartas y mensajes de apoyo durante el Gran Premio de Japón."

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