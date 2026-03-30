Honda anuncia NUEVOS PLANES para Aston Martin tras el GP de Japón
Honda anuncia NUEVOS PLANES para Aston Martin tras el GP de Japón
Fernando Alonso logró completar la distancia de un Gran Premio completo por primera vez en 2026.
El largo camino hacia la recuperación finalmente ha comenzado para Honda y Aston Martin, que completaron por primera vez la distancia reglamentaria en el Gran Premio de Japón el pasado domingo.
Además, Honda se enfrentó a la dura realidad ante su afición en casa, con la esperanza de ver mejoras en su unidad de potencia, que ha sufrido diversos inconvenientes, siendo las molestas vibraciones las que más notoriedad han tenido.
Esas mismas vibraciones que previamente habían impedido a Fernando Alonso y Lance Stroll finalizar la carrera volvieron a hacer acto de presencia, aunque el piloto español consiguió, finalmente, ver la bandera a cuadros en Suzuka, aunque tuvo que ceder una vuelta frente al ganador, Kimi Antonelli.
Tras la carrera, Alonso explicó: "Completar la distancia total hoy nos ha aportado una información muy valiosa y datos que analizaremos para mejorar. El ritmo no estuvo presente ni en las sesiones ni durante la carrera, así que aún nos falta avanzar en muchos aspectos." Cuando se le preguntó sobre cómo se sentía el coche respecto a las vibraciones, añadió: "La situación mejoró, aunque siguen presentes. Depende del día y de la pista, pero hoy fue manejable y me permitió terminar la carrera."
Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin
¿Qué pasó con Lance Stroll en el Gran Premio de Japón?
A diferencia de su compañero, Stroll no pudo finalizar en Suzuka y el equipo le indicó retirarse en la vuelta 31. Esta vez, el problema no fueron las vibraciones, ya que los ingenieros seguían investigando qué falló en su Aston Martin.
El piloto comentó: "Creo que se trata de un problema de presión del agua. Aún tenemos que profundizar en ello, pero esa es nuestra hipótesis actual."
Refiriéndose al rendimiento del coche hasta ese momento, añadió: "No fue espectacular, pero disfruté de la carrera compitiendo con Fernando en nuestro propio y simpático campeonato de Aston Martin. Suzuka es un circuito encantador para pilotar, y lamento que no hayamos podido llegar hasta el final."
Declaraciones de Honda tras los avances en el Gran Premio de Japón
Shintaro Orihara, responsable general en pista y jefe de ingeniería de Honda, expuso sus planes tras el Gran Premio y se mostró satisfecho por el avance conseguido en el tema de las vibraciones.
"Hoy en Suzuka completamos la carrera con el coche de Fernando, lo cual supone un importante primer paso en términos de fiabilidad. Durante las últimas semanas hemos trabajado intensamente para mejorar esta área, además de optimizar el rendimiento del motor y nuestra estrategia de gestión energética", afirmó.
Orihara continuó: "Al terminar la carrera hemos acumulado una gran cantidad de datos que nos servirán para seguir progresando. Nos concentraremos en ello durante las próximas cuatro semanas antes de partir hacia Miami. Correr frente a nuestro público junto a Lance y Fernando fue muy especial, y nos emocionó ver las pancartas y mensajes de apoyo durante el Gran Premio de Japón."
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Recién en
Recomendado por la redacción
¡BOMBAZO! Verstappen está considerando RETIRARSE de la F1
Checo Pérez CONFIRMA el plan de Cadillac para acercarlo a Franco Colapinto
ATENCIÓN: Oliver Bearman CULPA A FRANCO COLAPINTO de su choque en Japón
Checo Pérez lanza ATREVIDA ADVERTENCIA a Williams y Carlos Sainz
Últimas Noticias
Honda anuncia NUEVOS PLANES para Aston Martin tras el GP de Japón
- hace 38 minutos
Sainz ejerse de LÍDER de GPDA, furiosa con la FIA tras el accidente en Japón
- 1 hour ago
¡Alonso EXPLOTA contra la incompetencia de la nueva F1!
- 2 hours ago
Haas revela la REALIDAD del incidente entre Colapinto y Bearman
- 3 hours ago
Audi F1 toma decisión tras una SORPRENDENTE salida de la escudería
- Hoy 08:55
¡Verstappen se RINDE ante un inesperado rival!
- Hoy 08:46
Más leído
Russell gana fácil el Sprint del GP de China; Checo, OTRA VEZ por delante de Bottas
- 13 marzo
El AMENAZANTE mensaje de Fernando Alonso a Honda tras abandonar el GP de China
- 15 marzo
SHOCK: Fernando Alonso suelta LA PEOR NOTICIA para Aston Martin
- 12 marzo
Alonso ILUSIONA a los fanáticos de Aston Martin con sorpresa en el GP de China
- 13 marzo
Mercedes ARROLLA en la clasificación sprint del Gran Premio de China; Checo no corre
- 13 marzo
CONFIRMADO: Aston Martin y Fernando Alonso serán SALVADOS POR LA FIA en 2026
- 11 marzo