Oliver Bearman cree que Franco Colapinto pudo haber hecho algo para evitar su choque en el pasado Gran Premio de Japón.

El argentino fue el piloto más cercano cuando el corredor británico perdió el control de su Haas y se fue a estrellar contra las barreras del circuito de Suzuka; sin embargo, la FIA no impuso ningún tipo de investigación.

Esto dijo Bearman a los medios sobre su choque y lo hecho por Colapinto: “El coche está algo deteriorado, pero ahora tenemos un mes para reajustarlo y volver. Solo puedo disculparme de todo corazón con el equipo por esto, porque les supone mucho trabajo.

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“Fue un exceso de velocidad enorme, 50 km/h, lo cual forma parte de estas nuevas regulaciones a las que supongo que tenemos que acostumbrarnos. Pero también sentí que no me dieron mucho espacio, dada la enorme velocidad extra que llevaba. Es algo que hablamos el viernes con los demás pilotos y los comisarios: tenemos que ser un poco más indulgentes, estar un poco más preparados debido a estas enormes diferencias de velocidad.

“Como grupo, hemos advertido a la FIA de lo que puede suceder y este ha sido un resultado realmente desafortunado de una diferencia de velocidad tan grande que nunca habíamos visto antes en la F1 hasta estas nuevas regulaciones”, comentó.

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¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

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