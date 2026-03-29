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Piastri, Antonelli and Leclerc on the Chinese GP podium

F1 Noticias: Campeonato de Pilotos tras Japón; Constructores tras Japón; Choque provoca CAMBIOS

Piastri, Antonelli and Leclerc on the Chinese GP podium — Foto: © IMAGO

F1 Noticias: Campeonato de Pilotos tras Japón; Constructores tras Japón; Choque provoca CAMBIOS

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