BREAKING: Choque del GP de Japón provoca CAMBIOS EN LA FIA para la F1 2026

La FIA ha emitido una declaración oficial tras el fuerte accidente sufrido por Oliver Bearman. La entidad reconoce que actualmente se debate mucho sobre las normas, pero subraya que las primeras carreras han sido operativamente exitosas y que siempre se contemplaron posibles ajustes en el reglamento.

En el GP de Japón se registró un grave choque cuando Ollie Bearman tuvo que esquivar al que reducía a gran velocidad a Franco Colapinto, lo que provocó que se estrellara contra la barrera a alta velocidad.

La FIA ha explicado que, desde la introducción de los nuevos reglamentos, éstos han sido materia de constantes debates entre la entidad, los equipos, los fabricantes de motores, los pilotos y la FOM. Según la declaración, el reglamento fue diseñado de manera que permitiera realizar ajustes en varios parámetros, especialmente en lo que se refiere a la gestión energética, la aerodinámica activa y los límites de potencia eléctrica.

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Nikolas Tombazis, director de monoplazas en la FIA, señaló que se considerarán cambios si los datos demuestran que la dirección del deporte es desfavorable. Para determinar si es necesario intervenir, se han programado varias reuniones durante el próximo mes entre la FIA, la FOM y los fabricantes de motores.

Todos los implicados acordaron desde el inicio de la temporada la importancia de realizar una evaluación estructurada tras la fase de apertura, con el fin de recopilar y analizar datos suficientes. Así que, en abril se llevarán a cabo varias juntas para revisar el funcionamiento de los nuevos reglamentos y valorar posibles mejoras.

Aunque se ha pedido una respuesta rápida, la FIA advierte que cualquier modificación no se implementará de la noche a la mañana. Los ajustes, especialmente los relacionados con la gestión de la energía, requieren simulaciones cuidadosas y análisis detallados.

La entidad deja claro que la seguridad y el mejor desarrollo del deporte son la prioridad en colaboración con todas las partes. Finalmente, la FIA busca frenar los rumores de cambios drásticos, señalando que, en este momento, cualquier especulación sobre futuras modificaciones es prematura y que se ofrecerán nuevas actualizaciones en su debido momento.

Durante la fase inicial de la temporada se han realizado múltiples esfuerzos para optimizar el rendimiento de los nuevos monoplazas. Según algunos análisis realizados por medios, estos vehículos tardan entre uno y tres segundos más por vuelta que la generación del año pasado.

En particular, el exigente manejo de la energía ha generado críticas entre los pilotos, ya que la mitad de la potencia ahora proviene de sistemas eléctricos. Con la subida de la MGU-K a 350 kilovatios y la eliminación de la MGU-H, se produce en ocasiones la pérdida prematura de potencia en las rectas, fenómeno que se conoce como “clipping”.

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¿Qué pasó en el GP de Japón?

El inicio del GP de Japón se retrasó unos minutos tras un fuerte accidente ocurrido anteriormente en la Porsche SuperCup. Cuando se dio la señal de partida, Piastri arrancó de manera impecable y adelantó a ambos Mercedes. La escudería McLaren tomó la delantera y, poco después, Leclerc superó a los coches de Russell y Antonelli para situarse en el segundo puesto.

Aunque Antonelli llegó a descender hasta la sexta posición, pronto recuperó terreno, adelantando a Hamilton. Por su parte, Verstappen tuvo un excelente arranque, sumando dos posiciones hasta colocarse detrás de la Racing Bull de Lindblad.

En las primeras vueltas se formaron dos grupos en la parte delantera. Russell se batía con Piastri por la cima, mientras Leclerc lideraba a un grupo conformado por Norris y Antonelli. Sin embargo, los enfrentamientos intensos fueron escasos. Russell logró tomar momentáneamente la delantera, pero en una recta, el australiano aprovechó su potencia y recuperó la posición.

Verstappen, mientras tanto, ascendió hasta la octava plaza, aunque le costó seguir el ritmo de los líderes. Poco después se produjeron las primeras paradas en boxes para Piastri, Leclerc, Norris y también para Russell, una decisión que le jugaría en contra. En la vuelta 22, Bearman sufrió un grave accidente que obligó a la salida del coche de seguridad.

El coche de seguridad permitió a varios pilotos, incluido Verstappen, aprovechar una parada en boxes gratis. Russell, que acababa de entrar a boxes, se vio seriamente perjudicado en sus aspiraciones a la victoria. El británico se vio obligado a retroceder a la tercera posición, detrás de Antonelli y Piastri.

En la reanudación de la carrera, el italiano tomó la iniciativa y supo elegir el momento adecuado para mantener la delantera, mientras su compañero Russell cedía una posición ante Hamilton. Además, Verstappen se quedó rezagado detrás de Gasly, terminando en la octava plaza.

En las vueltas finales, Antonelli se despegó del resto de la competencia y se centró en asegurar la llegada de su monoplaza, consagrándose con la victoria. Mientras tanto, Russell intentó robarle un puesto en el podio a Leclerc, pero el piloto monegasco se defendió con éxito. Así, Antonelli se coronó ganador de la carrera, con un podio completado por Piastri y Leclerc.

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