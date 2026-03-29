VIDEO: El TERRIBLE accidente que cambió el GP de Japón 2026

Un terrible accidente provocó la salida de un safety car y lo cambió todo en el Gran Premio de Japón 2026. GPFans te presenta la última hora de la salud de Oliver Bearman y el video del incidente.

El equipo Haas F1 ha ofrecido una actualización sobre el estado de salud de su piloto Oliver Bearman tras un incidente en Japón. Bearman sufrió un fuerte choque en la vuelta 22 de la carrera, impactando contra las barreras en Spoon Curve a aproximadamente 308 km/h.

El incidente provocó la salida del coche de seguridad y se le pudo ver cojeando al abandonar su monoplaza. El joven británico fue trasladado al centro médico y ahora el equipo Haas ha confirmado positivamente que el piloto de 20 años no presentó fracturas.

Según explica el comunicado emitido por el equipo en redes sociales, "Ollie se encuentra bien y no sufrió fracturas en el impacto". Además, informaron a Sky Sports F1 que se le realizaron radiografías en tobillos y rodillas, sin detectar anomalías tras lo que describieron como un choque de 50G.

El director del equipo, Ayao Komatsu, había explicado en la emisión de Sky Sports F1 que las altas velocidades de acercamiento observadas en la F1 2026 fueron responsables del incidente, al quedar Bearman en apuros tras que un piloto más lento, Franco Colapinto, se interpusiera.

El artículo sigue tras el video

De cara al fin de semana del Gran Premio de Japón, Bearman ocupaba la quinta posición en el campeonato de pilotos, por delante de ambas escuderías McLaren, incluso del campeón mundial 2025, Lando Norris. Sin embargo, en el Circuito Internacional de Suzuka no logró rendir como se esperaba, quedando eliminado de forma sorpresiva en la Q1 y partiendo desde la decimoctava posición.

Posteriormente se confirmó que el centro médico lo dio de alta, aunque la FIA le concedió un permiso especial para omitir las entrevistas posteriores a la carrera. Sea cual sea el golpe sufrido en el accidente, el joven británico tendrá ahora cinco semanas de recuperación, en medio de una pausa prolongada derivada de la cancelación de los dos Grandes Premios de abril en Arabia Saudita y Bahréin por el conflicto en el Medio Oriente.

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

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¿Qué pasó en el GP de Japón?

El inicio del GP de Japón se retrasó unos minutos tras un fuerte accidente ocurrido anteriormente en la Porsche SuperCup. Cuando se dio la señal de partida, Piastri arrancó de manera impecable y adelantó a ambos Mercedes. La escudería McLaren tomó la delantera y, poco después, Leclerc superó a los coches de Russell y Antonelli para situarse en el segundo puesto.

Aunque Antonelli llegó a descender hasta la sexta posición, pronto recuperó terreno, adelantando a Hamilton. Por su parte, Verstappen tuvo un excelente arranque, sumando dos posiciones hasta colocarse detrás de la Racing Bull de Lindblad.

En las primeras vueltas se formaron dos grupos en la parte delantera. Russell se batía con Piastri por la cima, mientras Leclerc lideraba a un grupo conformado por Norris y Antonelli. Sin embargo, los enfrentamientos intensos fueron escasos. Russell logró tomar momentáneamente la delantera, pero en una recta, el australiano aprovechó su potencia y recuperó la posición.

Verstappen, mientras tanto, ascendió hasta la octava plaza, aunque le costó seguir el ritmo de los líderes. Poco después se produjeron las primeras paradas en boxes para Piastri, Leclerc, Norris y también para Russell, una decisión que le jugaría en contra. En la vuelta 22, Bearman sufrió un grave accidente que obligó a la salida del coche de seguridad.

El coche de seguridad permitió a varios pilotos, incluido Verstappen, aprovechar una parada en boxes económica. Russell, que acababa de entrar a boxes, se vio seriamente perjudicado en sus aspiraciones a la victoria. El británico se vio obligado a retroceder a la tercera posición, detrás de Antonelli y Piastri.

En la reanudación de la carrera, el italiano tomó la iniciativa y supo elegir el momento adecuado para mantener la delantera, mientras su compañero Russell cedía una posición ante Hamilton. Además, Verstappen se quedó rezagado detrás de Gasly, terminando en la octava plaza.

En las vueltas finales, Antonelli se despeguó del resto de la competencia y se centró en asegurar la llegada de su monoplaza, consagrándose con la victoria. Mientras tanto, Russell intentó robarle un puesto en el podio a Leclerc, pero el piloto monegasco se defendió con éxito. Así, Antonelli se coronó ganador de la carrera, con un podio completado por Piastri y Leclerc.

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