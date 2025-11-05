URGENTE: ¡Aston Martin busca en FERRARI el REEMPLAZO de Fernando Alonso!

Aston Martin ya estaría buscando el reemplazo de Fernando Alonso y Lance Stroll, con una de las opciones en Ferrari.

De acuerdo con palabras de Ralf Schumacher en GPBlog, el equipo británico ya tiene en la mira varios corredores para reemplazar su alineación actual: “Los rumores en el paddock son claros: Aston Martin busca urgentemente un cambio para 2026 o, a más tardar, después.

“Naturalmente, buscan dos pilotos de alto nivel. Un candidato es Oscar Piastri —puedo afirmar con bastante seguridad que las conversaciones ya están en marcha— y, por supuesto, Charles Leclerc, si lo desea, es otra opción.

"Y quién sabe, quizá incluso intenten encontrar la manera de rescindir su contrato anticipadamente si hay una alineación alternativa para el año que viene. De lo contrario, no tiene sentido seguir", afirmó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

