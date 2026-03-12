close global

Fernando Alonso in Aston Martin teamwear pictured in front of a Chinese flag

SHOCK: Fernando Alonso suelta LA PEOR NOTICIA para Aston Martin

Fernando Alonso in Aston Martin teamwear pictured in front of a Chinese flag — Foto: © IMAGO

SHOCK: Fernando Alonso suelta LA PEOR NOTICIA para Aston Martin

Fernando Alonso ha soltado una terrible noticia para Aston Martin de cara al Gran Premio de China de la Fórmula 1 2026.

El bicampeón del mundo y su escudería han sufrido de múltiples problemas que han complicado el comienzo de campeonato de sus pilotos. Para su mala fortuna, esos temas no parece que vayan a terminar para la próxima carrera.

En declaraciones publicadas por el periodista Junaid Samodien, Alonso dijo lo siguiente: "Lamentablemente, la situación no ha cambiado en los cuatro o cinco días posteriores a Melbourne, así que será un fin de semana difícil.

"Limitaremos las vueltas a una o dos sesiones, ya que nos faltan piezas. Necesitamos vueltas para encontrar la ventana de rendimiento en el chasis. Me alegraría que saliéramos de China con unos entrenamientos y una clasificación más o menos normales", confirmó el asturiano.

Relacionado: CONFIRMADO: Aston Martin y Fernando Alonso serán SALVADOS POR LA FIA en 2026

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

