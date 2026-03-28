F1 2026: Cómo ver el GP de Japón; Alonso explota contra la FIA; Sainz expone a Colapinto
F1 2026: Cómo ver el GP de Japón; Alonso explota contra la FIA; Sainz expone a Colapinto
GPFans te presenta las notas más interesantes de este sábado 28 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.
F1 2026: ¿Cómo ver el GP de Japón? Fechas, transmisión y todo lo que debes saber. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso F1: EXPLOTA CONTRA LA FIA con terribles declaraciones ::: LEER MÁS
Carlos Sainz F1: EXPONE a Franco Colapinto tras la qualy del GP de Japón ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Fórmula 1
19:00
Recién en
19:00
Recomendado por la redacción
Cadillac
ESCÁNDALO: Checo Pérez asegura que la F1 2026 ES UNA VERGÜENZA
Ferrari
Lewis Hamilton CONFIRMA pésimas noticias para Checo Pérez
Alpine
CONFIRMADO: Alpine revela CONSECUENCIAS por la diferencia entre Colapinto y Gasly
Williams
Carlos Sainz EXPONE a Franco Colapinto tras la qualy del GP de Japón
Últimas Noticias
Cadillac
Checo F1: asegura que la FIA 2026 ES UNA VERGÜENZA; Hamilton CONFIRMA pésimas noticias
- 1 hour ago
Alpine
Colapinto F1: Sainz lo EXPONE; Alpine revela CONSECUENCIAS; Ferrari asegura que CAMBIARÁ LA F1
- 2 hours ago
F1 2026
F1 2026: Cómo ver el GP de Japón; Alonso explota contra la FIA; Sainz expone a Colapinto
- 3 hours ago
Cadillac
ESCÁNDALO: Checo Pérez asegura que la F1 2026 ES UNA VERGÜENZA
- Hoy 17:00
Mercedes
Kimi Antonelli lanza ATREVIDA AMENAZA contra George Russell para el GP de Japón
- Hoy 16:39
Ferrari
Lewis Hamilton CONFIRMA pésimas noticias para Checo Pérez
- Hoy 16:26
Más leído
2.500+ views
Russell gana fácil el Sprint del GP de China; Checo, OTRA VEZ por delante de Bottas
- 13 marzo
2.500+ views
El AMENAZANTE mensaje de Fernando Alonso a Honda tras abandonar el GP de China
- 15 marzo
2.500+ views
SHOCK: Fernando Alonso suelta LA PEOR NOTICIA para Aston Martin
- 12 marzo
2.500+ views
Alonso ILUSIONA a los fanáticos de Aston Martin con sorpresa en el GP de China
- 13 marzo
2.500+ views
Mercedes ARROLLA en la clasificación sprint del Gran Premio de China; Checo no corre
- 13 marzo
2.500+ views
CONFIRMADO: Aston Martin y Fernando Alonso serán SALVADOS POR LA FIA en 2026
- 11 marzo