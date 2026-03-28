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Alonso, Hamilton, Sainz and Ocon stood alongside one another in F1 race suits before 2025 Brazilian GP

F1 2026: Cómo ver el GP de Japón; Alonso explota contra la FIA; Sainz expone a Colapinto

Alonso, Hamilton, Sainz and Ocon stood alongside one another in F1 race suits before 2025 Brazilian GP — Foto: © IMAGO

F1 2026: Cómo ver el GP de Japón; Alonso explota contra la FIA; Sainz expone a Colapinto

GPFans te presenta las notas más interesantes de este sábado 28 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

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