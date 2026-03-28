F1 2026: Cómo ver el GP de Japón; Alonso explota contra la FIA; Sainz expone a Colapinto

GPFans te presenta las notas más interesantes de este sábado 28 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

F1 2026: ¿Cómo ver el GP de Japón? Fechas, transmisión y todo lo que debes saber. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1: EXPLOTA CONTRA LA FIA con terribles declaraciones ::: LEER MÁS

Carlos Sainz F1: EXPONE a Franco Colapinto tras la qualy del GP de Japón ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!