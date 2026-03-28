Carlos Sainz dejó un mensaje que terminó exponiendo a Franco Colapinto tras la clasificación para el Gran Premio de Japón.

El corredor madrileño logró evitar quedar eliminado en la Q1 y avanzó a la Q2 a pesar de los múltiples problemas que viene arrastrando con su Williams desde las últimas semanas.

Esto le dijo el número 55 a la prensa: "Es por lo que estamos luchando desgraciadamente en estos momentos: intentar meter el coche en Q2 batiendo a coches que ahora mismo son más rápidos como Franco con el Alpine o Ollie con el Haas.

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"Por lo tanto, contento a nivel personal de estar sacando lo máximo posible del coche en estas primeras carreras del año pero otro lado frustrado de que no hay mucho más y que seguimos a siete, ocho décimas de la zona media y a dos segundos de los coches de referencia.

"Tiene el mérito que le quieras dar. De momento es por lo único que estoy luchando, me tendré que conformar con eso y sacar el máximo rendimiento del coche. Por mucho que esté peleando con el decimoquinto, hay que ser optimista y agradecido por ser piloto de F1 y estar, por lo menos, corriendo en Suzuka con un F1 y divirtiéndome", dijo.

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¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

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