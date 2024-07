OFICIAL: Sainz anuncia su nuevo equipo en F1

Por fin es oficial: Carlos Sainz seguirá en la parrilla de Fórmula 1 después de 2024, pero lo hará con los colores azules de Williams a partir de la próxima temporada.

Un día después del Gran Premio de Bélgica de F1, el equipo de Grove de Madrileen ha sido anunciado como el sucesor de Logan Sargeant.

Sainz se encuentra actualmente en la mitad de su cuarto año en Ferrari, pero sabemos desde hace meses que sería su última temporada en la Scuderia.

El pasado mes de febrero se anunció que Lewis Hamilton ocuparía su lugar junto a Charles Leclerc a partir de 2025. Se dice que Sainz recibió una oferta de todos los equipos a los que aún les quedaba un asiento.

Alpine intentó convencerlo con un acuerdo sobre motores Mercedes a través de Flavio Briatore. Sainz habría encajado en Sauber-Audi por la experiencia que aporta: en Spa-Francorchamps participó por centésima vez en un fin de semana de Gran Premio.

Por medio de un comunicadio, el equipo dirigido por James Vowles expresó la gran noticia sobre el español.

Relacionado: Leclerc le arrebata la pole a Checo en Bélgica

Williams Racing da la bienvenida a Carlos Sainz para 2025, 2026 y más allá

Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación. En su carrera en la Fórmula 1 hasta la fecha, el español de 29 años ha conseguido tres victorias en carreras, 23 podios, más de 1.100 puntos en su carrera y actualmente ocupa el quinto lugar en el Campeonato de Pilotos de esta temporada.

Después de convertirse en el único piloto que no pertenece a Red Bull Racing en lograr una victoria en una carrera en 2023, Sainz recientemente se impuso en el Gran Premio de Australia de este año, apenas diez días después de una operación de apendicitis, y ha conseguido cuatro podios más en lo que va de temporada.

Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55.

Williams Racing también quiere agradecer a Logan Sargeant su arduo trabajo y dedicación durante los últimos dos años.

Como graduado de la Williams Driver Academy, Logan se convirtió en el primer piloto estadounidense en sumar un punto en 30 años cuando terminó décimo en Austin el año pasado, y ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del equipo.

Williams le brindará a Logan todo el apoyo mientras busca continuar su carrera deportiva en 2025 y más allá.

BREAKING: Carlos Sainz will join the team for '25, '26 and beyond 🤩​



BIENVENIDO, CARLOS! 🤝



Read the full story ⬇️