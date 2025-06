La gran frustración de SAINZ después del GP de Austria

Carlos Sainz tuvo una terrible suerte en el Gran Premio de Austria al ver cómo su monoplaza entró en fuego y abandonar la carrera, lo que le dejó algunas conclusiones importantes.

Sainz completó su fin de semana de terror en el Gran Premio de Austria, y después de que tuvieron que empujar su monoplaza para moverlo hacia adelante y dar la vuelta de formación, cuando estaba por terminar su vuelta de formación, empezó a salir fuego de la parte trasera de su auto y tuvo que abandonar la carrera antes de empezarla.

“Demasiados problemas ayer, y demasiados problemas hoy. Este fin de semana no he podido mostrar el verdadero ritmo que sé que teníamos, y eso me deja frustrado".

"De todas formas, es hora de continuar concentrados y trabajar aún más duro como equipo para aprender de este periodo difícil y salir adelante".

¿Como terminó el Gran Premio de Austría en 2025?

