Fernando Alonso EXPLOTA CONTRA LA F1 con terribles declaraciones

Fernando Alonso explotó contra la FIA por las nuevas regulaciones de la Fórmula 1 2026.

El corredor español, tras la clasificación en Suzuka, arremetió contra el organismo rector del automovilismo por los efectos de las nuevas reglas para el presente campeonato.

Esto fue lo que dijo a Motorsport: "Se ha ido Suzuka. Te dije que en Bahréin, el chef podía conducir el coche en la curva 10/11. Tal vez no el chef, pero creo que el 50 % de los miembros del equipo pueden conducir en Suzuka.

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"Porque, como ya he dicho algunas veces, las curvas de alta velocidad ahora se convierten en la estación de carga para el coche. Te ves más lento, cargas la batería en las [secciones] de alta velocidad, y luego tienes toda la potencia en la recta.

"Por lo tanto, la habilidad de conductor ya no es realmente necesaria. Solo tienes que apagar el acelerador o bajar la batería y cargar la cosa. Así que, sí, no más desafíos en la alta velocidad", comentó.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

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