Parrilla de salida del GP de Japón: ¿En qué lugar inicia Checo, Alonso, Colapinto y el resto?
Parrilla de salida del GP de Japón: ¿En qué lugar inicia Checo, Alonso, Colapinto y el resto?
Los resultados de la clasificación del Gran Premio de Japón estarán disponibles aquí.
GPFans te presenta la parrilla de salida para el Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1.
Kimi Antonelli, la prometedora figura de Mercedes, superó a su compañero George Russell en la clasificación del Gran Premio de Japón, consiguiendo así su segunda pole consecutiva. Este adolescente dominó la sesión al batir a Russell por casi tres décimas de segundo, mientras que Oscar Piastri, del segundo Mercedes, se quedó apenas a media décima.
Además, en la segunda fila se alineará junto a la Ferrari de Charles Leclerc, que parecía ir a buen ritmo en su última vuelta rápida antes de sufrir un notable desliz en el segundo sector.En la tercera fila se repite un patrón similar. Lando Norris logró quedar por delante de Lewis Hamilton, ocupando el quinto y sexto puesto, respectivamente.
Estas posiciones, situadas muy atrás, dificultan la posibilidad de que incluso la potente Ferrari pueda competir por el liderato desde allí.Durante la sesión, Max Verstappen fue eliminado en la Q2 por el novato de Racing Bulls, Arvid Lindblad.
Verstappen arrancará la carrera del domingo desde la undécima posición en la parrilla y, tras su eliminación, se quejó por radio: su Red Bull era «completamente inmanejable», tras haber sido superado en clasificación por su compañero Isack Hadjar por segunda ocasión en esta joven temporada.
GP de Japón 2026: Parrilla de salida
|Posición
|Piloto
|1
|Kimi Antonelli
|2
|George Russell
|3
|Oscar Piastri
|4
|Charles Leclerc
|5
|Lando Norris
|6
|Lewis Hamilton
|7
|Pierre Gasly
|8
|Isack Hadjar
|9
|Gabriel Bortoleto
|10
|Arvid Lindblad
|11
|Max Verstappen
|12
|Esteban Ocon
|13
|Nico Hulkenberg
|14
|Liam Lawson
|15
|Franco Colapinto
|16
|Carlos Sainz
|17
|Alex Albon
|18
|Oliver Bearman
|19
|Sergio Pérez
|20
|Valtteri Bottas
|21
|Fernando Alonso
|22
|Lance Stroll
Relacionado: GP de Japón: Sainz logra el MILAGRO; Checo vence a Alonso y Bottas, pero cae en Q1
¿Qué pasó en la qualy del GP de Japón?
Kimi Antonelli venció a George Russell en la pelea por la pole del Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1. El corredor italiano superó a su compañero de equipo por 0.298 segundos.
Detrás de los Mercedes quedó Oscar Piastri, por delante de Charles Leclerc, Lando Norris y Lewis Hamilton. Pierre Gasly se clasificó séptimo, quedando por encima de otros como Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar en el Top 10 de la tabla de tiempos.
En la Q1, quedaron eliminados Alexander Albon, Oliver Bearman, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso y Lance Stroll. Tras pasar de forma inesperada a la siguiente ronda, Carlos Sainz y Franco Colapinto finalizaron fuera del Top 10 para la pelea por la pole. Junto a los hispanohablantes, también quedaron en Q2 fuera Max Verstappen, Liam Lawson y Esteban Ocon.
GP de Japón 2026: Clasificación
|Posición
|Piloto
|1
|Kimi Antonelli
|2
|George Russell
|3
|Oscar Piastri
|4
|Charles Leclerc
|5
|Lando Norris
|6
|Lewis Hamilton
|7
|Pierre Gasly
|8
|Isack Hadjar
|9
|Gabriel Bortoleto
|10
|Arvid Lindblad
|11
|Max Verstappen
|12
|Esteban Ocon
|13
|Nico Hulkenberg
|14
|Liam Lawson
|15
|Franco Colapinto
|16
|Carlos Sainz
|17
|Alex Albon
|18
|Oliver Bearman
|19
|Sergio Pérez
|20
|Valtteri Bottas
|21
|Fernando Alonso
|22
|Lance Stroll
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