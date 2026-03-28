GP de Japón: Sainz logra el MILAGRO; Checo vence a Alonso y Bottas, pero cae en Q1
GP de Japón: Sainz logra el MILAGRO; Checo vence a Alonso y Bottas, pero cae en Q1
La Q1 de la clasificación del Gran Premio de Japón tuvo resultados disparejos para los corredores hispanohablantes de la categoría.
Carlos Sainz, a pesar de los múltiples problemas en su Williams, logró clasificarse a la siguiente ronda, dejando eliminado a su compañero de equipo Alexander Albon y también a Oliver Bearman.
Sergio Pérez quedó detrás, aunque su resultado podría dejar señales positivas debido a que finalizó por delante de Valtteri Bottas, su coequipero en Cadillac, al igual que de Fernando Alonso y Lance Stroll.
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¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
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