BOMBAZO: ¡Aston Martin hace FICHAJE desde Ferrari para Fernando Alonso!

Fernando Alonso y Aston Martin le han dado un duro golpe a Ferrari para la temporada 2026 de la Formula 1.

De acuerdo con información de Motorsport Italia, el equipo del bicampeón del mundo estaría cerca de llevarse a una pieza fundamental de la Scuderia de Maranello: "Fuertemente asesorado por Enrico Cardile, Fainello se une al personal de Silverstone como súper consultor y, a pesar de él, será llamado a dejar el lago de Garda donde vive, para estar a menudo activo en Gran Bretaña, donde el equipo de Lawrence Stroll ha creado el moderno AMF1 Team Technology Campus.

"Marco Fainello es un técnico de peso que contribuyó a los éxitos de Ferrari en la era Schumacher. En la Scuderia entró en 1995 como conductor de vehículos de Jean Alesi y Kaiser, mientras que en 1997 se convirtió en responsable de la dinámica del vehículo, manteniendo este papel hasta 2004, cuando se le dio la tarea de seguir el desarrollo de la "araña", el primer simulador de Ferrari realizado en colaboración con Moog.

"A finales de 2016 deja el Cavallino para comenzar la nueva aventura con Add-For y Danisi Engineering. Y ahora Marco ha cedido a la... llamada del bosque: la F1, sin renunciar a los excelentes helados artesanales que produce junto con su esposa y su hermano en Costermano sul Garda", reportaron.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

