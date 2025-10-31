URGENTE: ¡Aston Martin y Fernando Alonso sufren TERRIBLE FILTRACIÓN!

Fernando Alonso y Aston Martin han sufrido una terrible filtración de información sensible.

De acuerdo con lo reportado por PlanetF1, el salario de Lance Stroll ha quedado expuesto a la luz: "Si bien hay exenciones de un requisito de revelar transacciones con otras empresas del grupo, sobre la base de que cada parte de la empresa es propiedad total dentro del Grupo, AMR GP tiene un contrato con Golden Eagle Racing Limited, la compañía que alberga las actividades de carreras de Lance Stroll.

"Para la temporada de F1 2024, Golden Eagle Racing Ltd. recibió 12,3 millones de dólares, un aumento de una cifra de 5.608.000 dólares desde 2023. Simplistamente, esto sugeriría que el salario de Stroll se duplicó esencialmente de 2023 al 24, pero hay una serie de consideraciones a tener en cuenta sobre por qué esta cifra puede no representar el panorama real.

"Si bien el contrato de Stroll fue renegociado para 2024, lo que significa que la cifra se revisó hacia arriba para alinearlo con otros conductores de valor de mercado similar una vez que se tenga en cuenta su experiencia y capacidad probada, es importante tener en cuenta que la cifra pagada a Golden Eagle Racing Ltd. es por la prestación de servicios de Stroll", revelaron.

Relacionado: URGENTE: Fernando Alonso provoca INVESTIGACIÓN dentro de Aston Martin

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!