Nurburgring 24 Hours Results: Final classification with all penalties and disqualifications applied

The full and final results after an epic 24 hours

Graham Shaw
Consultant Editor
Digital sports specialist running global brands for 30 years

The 2026 edition of the Nurburgring 24 Hours race produced an incredible festival of motorsport - even if it did not deliver a win for F1 great Max Verstappen.

The Dutchman's presence saw a new record crowd of 352,000 descend on the Eifel region of Germany for a race which produced high drama from start to finish.

For around 20 hours it looked like Verstappen and his Mercedes-AMG GT3 team-mates in the No. 3 car were set for a famous success as they dominated proceedings while their rivals suffered misfortune after misfortune.

But just when it looked like victory was in the bag, a mechanical issue destroyed those hopes of a famous win.

It was a 24 hours jam packed with incident, with a host of high-profile crashes, penalties galore, a slew of disqualifications and of course the little Dacia Logan somehow completing the race.

We have all the official results for you after a spectacular weekend of action.

Nurburgring 24 Hours Final Classification 2026

A total of 111 cars of the 159 starters were classified when 24 hours of epic racing finished in Germany on Sunday afternoon. They are as follows:

Position Number Car Time
1 80 Mercedes-AMG GT3 24:05:27.664
2 84 Lamborghini Huracan GT3 EVO2 +2:12.311
3 34 Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO +16.439
4 99 BMW M4 GT3 EVO +17.324
5 81 BMW M3 Touring 24h +1:57.740
6 24 Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 +3:06.692
7 54 Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 +1
8 67 Ford Mustang GT3 EVO (2026) +1:25.431
9 77 BMW M4 GT3 EVO +1
10 48 Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 +1:41.408
11 18 Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 +1
12 123 Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 +5:12.522
13 30 Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 +2
14 4 Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 +1
15 86 Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 +1:10.579
16 69 McLaren 720S-GT3 +4:23.585
17 32 Mercedes-AMG GT3 +1
18 900 Porsche 911 GT3 Cup (992) +1
19 902 Porsche 911 GT3 Cup (992) +7:01.595
20 5 Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 +1
21 777 Porsche 911 GT3 Cup (992) +1
22 904 Porsche 911 GT3 Cup (992) +1
23 71 Audi R8 LMS GT3 evo II +2
24 145 BMW M4 GT4 EVO (G82) +8:34.603
25 962 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) +1
26 925 Porsche 911 GT3 Cup (992) +29.115
27 888 BMW M4 GT4 EVO (G82) +2:02.075
28 971 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) +4:55.957
29 176 Mercedes-AMG GT4 +1
30 961 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) +2
31 88 7634 03 Subaru WRX +17.634
32 999 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) +1
33 982 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) +1
34 919 Porsche 911 GT3 Cup (992) +1:30.303
35 949 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) +1:15.926
36 939 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) +2:05.445
37 3 Mercedes-AMG GT3 +2
38 171 Porsche 718 Cayman GT4 RS CS +2:19.943
39 945 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) +2:40.826
40 320 Porsche 911 GT3 Cup (992.1) +1
41 13 Porsche 911 GT3 Cup (992) +1:00.669
42 170 Toyota GR Supra GT4 EVO2 +10:18.305
43 164 Porsche 718 Cayman GT4 RS CS +1
44 91 Porsche 911 GT3 Cup (991) +3:14.460
45 878 BMW M2 Racing (G87)* +1
46 909 Porsche 911 GT3 Cup (992) +2:47.799
47 420 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) +1
48 61 HWA EVO.R +2:33.021
49 959 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) +2:03.859
50 500 BMW 330i* +1
51 650 BMW M240i Racing Cup* +1:29.265
52 665 BMW M240i Racing Cup* +3:16.651
53 669 BMW M240i Racing Cup* +1
54 979 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) +6:23.379
55 652 BMW M240i Racing Cup* +2:23.195
56 992 Porsche 911 GT3 CUP MR +1
57 95 Porsche 911 GT3 Cup (992) +1:12.658
58 524 Toyota Supra* +1:15.348
59 317 Audi TTs +01.039
60 448 Porsche Cayman S* +47.861
61 415 Porsche 911 Carrera* +8:11.793
62 474 VW Golf GTI * +1
63 519 Toyota Supra* +1:21.767
64 520 Toyota Supra* +1:47.101
65 19 Audi R8 LMS GT3 evo II +2:18.702
66 444 Porsche Cayman CM12* +1
67 651 BMW M240i Racing Cup* +5:27.706
68 670 BMW M240i Racing Cup* +3:05.310
69 830 Hyundai Motor Company ELANTRA N TCR +1
70 471 Cupra Leon KL* +1
71 89 GOLF 7 GTI TCR DSG +01.464
72 62 HWA EVO.R +1
73 100 BMW 325i* +4:25.993
74 418 Porsche Cayman S* +18.333
75 321 VW GOLF 7 GTI TCR DSG +1
76 454 Porsche Cayman CM12* +5:50.927
77 177 BMW M4 GT4 EVO (G82) +1
78 440 Porsche Cayman CM12* +5:27.485
79 653 BMW M240i Racing Cup* +1
80 472 Cupra Leon KL* +1:24.854
81 821 Audi RS3 LMS DSG* +1
82 50 VW Golf GTI Clubsport 24h +1
83 969 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) +5:19.156
84 10 VW Golf GTI Clubsport 24h +3:39.237
85 455 Porsche Cayman CM12* +1
86 870 BMW M2 Racing (G87)* +1:54.394
87 514 BMW 330i* +13:39.177
88 967 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) +1
89 800 VW GOLF 7 GTI TCR DSG +1
90 898 BMW M2 Racing (G87)* +51.179
91 445 Porsche Cayman CM12* +5:52.737
92 577 Cupra Leon Competición TCR +1
93 101 BMW 325i (e90)* +10:01.147
94 480 Audi S3-Lim* +1
95 667 BMW M240i Racing Cup* +4:46.952
96 505 BMW 330i* +2
97 152 BMW 325CI* +9:24.233
98 63 HWA EVO.R +2
99 40 BMW E89 Z4 (EVO 2013) +25.378
100 380 Opel Corsa GS Line 130* +6:18.447
101 11 Mercedes-AMG GT3 +1
102 180 BMW M4 GT4 EVO (G82) +2
103 941 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) +1
104 477 VW Scirocco R TSI* +6
105 108 BMW 325i (e90)* +2
106 36 BMW E89 Z4 (EVO 2013) +2
107 300 Dacia Logan +3
108 302 Hyundai Motor Company ELANTRAN1 RP +1
109 303 Hyundai Motor Company ELANTRAN1 RP +1
110 978 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) +4
111 59 McLaren Artura Trophy Evo +2

Not Classified, DNF or Disqualified

A further 48 cars were not classified and the full list is as follows:

Status Car Number Car
DNC 109 7990 11 Toyota GR Yaris
DNC 569 BMW 328i*
DNC 501 BMW 330i*
DNC 110 7990 11 Toyota GR Yaris
DNF 55 Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
DNF 90 GR Supra GT4 EVO2
DNF 130 Lamborghini Huracan GT3 EVO2
DNF 8 Audi R8 LMS GT3 evo II
DNF 918 Porsche 911 GT3 Cup (992)
DNF 977 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
DNF 26 Mercedes-AMG GT3
DNF 966 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
DNF 776 RS3 LMS SEQ
DNF 658 BMW M240i Racing Cup*
DNF 82 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
DNF 396 Porsche Cayman S*
DNF 37 Aston Martin Vantage AMR GT3
DNF 908 Porsche 911 GT3 Cup (992)
DNF 169 Aston Martin Vantage AMR GT4
DNF 632 Porsche 911 GT3 Cup (992.1)
DNF 7 Lamborghini Huracan GT3 EVO2
DNF 503 Toyota Supra*
DNF 952 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
DNF 17 Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
DNF 65 Ford Mustang GT3 EVO (2026)
DNF 39 Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
DNF 112 BMW 325i (e90)*
DNF 187 BMW M4 GT4 (G82)
DNF 44 Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
DNF 1 BMW M4 GT3 EVO
DNF 175 Mercedes-AMG GT4
DNF 66 KTM X-Bow GTX
DNF 76 VW Golf GTI Clubsport 24h
DNF 808 Cupra TCR DSG
DNF 33 Audi R8 LMS GT3 evo II
DNF 786 Lamborghini Huracan GT3 EVO2
DNF 677 BMW M240i Racing Cup*
DNF 911 Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
DNF 64 Ford Mustang GT3 EVO (2026)
DNF 16 Audi R8 LMS GT3 evo II
DNF 277 BMW 318ti (E36)*
DNF 47 Mercedes-AMG GT3
DNF 189 BMW M4 GT4 EVO (G82)
DNF 45 Ferrari 296 GT3 Evo26
DNF 75 Audi R8 LMS GT3 evo II
DNF 195 BMW M240i Racing Cup*
DNF 410 Porsche Cayman GTS*
DNF 35 Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 3 37:09.499 8:29.335 2

Graham Shaw
Written by
Graham Shaw - Consultant Editor
Digital sports leader with 30 years of senior level experience running global brands. Built sportinglife.com to be a behemoth in the UK as well as being in charge of the Planet Sport network of sites including planetf1.com, football365.com, teamtalk.com and planetrugby.com. Then grew goal.com to be the world's biggest soccer website in 18 languages and 37 territories. Was GM of Portals for Perform Group (now DAZN) with overall responsibility for sportingnews.com, spox.de and voetbalzone.nl.
