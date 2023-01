Remy Ramjiawan

De 51-jarige Toto Wolff doet een boekje open over het moment dat hij bij Mercedes aantrad als aandeelhouder. De Oostenrijker erkent dat toen hij bij het Duitse team aan boord kwam, het de bedoeling was dat hij na drie jaar zijn aandelen weer zou gaan verkopen. Wolff is uiteindelijk nog steeds de derde aandeelhouder van het team en bij The Times legt hij het uit.

Het team van Mercedes keerde in 2010 officieel weer terug in de koningsklasse, toen het de renstal van Brawn GP overnam. De pijlen waren gericht op het nieuwe hybride-tijdperk dat vanaf 2014 van start ging en Mercedes bleek haar huiswerk goed gedaan te hebben. Het team was enorm dominant vanaf die periode en pas in 2021 was het Max Verstappen die voor het eerst in het hybride-tijdperk de dominantie wist te doorbreken.

'Dan verkoop ik de aandelen weer terug'

Wolff deelt inmiddels de aandelen van het team, met INEOS en moederbedrijf Daimler. Toen hij in 2013 aan boord kwam, was het voor een tijdelijke periode. "Toen ik in 2013 bij Mercedes begon, was het een project. Het was duidelijk, ik tekende een driejarige deal. Ik ben teambaas en 30 procent aandeelhouder en als het project klaar is, verkoop ik de aandelen terug aan Mercedes. Dat werd afgesproken", legt hij uit.

Toto Wolff & Niki Lauda

Succes werkt verslavend

Al snel bleek dat Wolff het spelletje simpelweg te leuk vond en het succes begon ook aanstekelijk te werken. "Na drie jaar was het nog steeds leuk, iedereen genoot van het succes, dus rolden we er nog drie jaar in. Maar het bleef een project", aldus Wolff. Inmiddels koppelt de Oostenrijker geen einddatum meer aan zijn rol als aandeelhouder en teambaas. Daarnaast wil het team in 2023 weer sportieve successen gaan behalen en daar is de renstal achter de schermen dan ook druk mee bezig.

