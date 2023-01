Remy Ramjiawan

Volgens het Italiaanse Corriere dello Sport zal Ferrari geen gebruik maken van haar vetorecht om de plannen van Red Bull Powertrains te dwarsbomen. In eerste instantie wilde de Scuderia het team uit Milton Keynes niet erkennen als nieuwkomer bij de motorfabrikanten, maar de Italianen lijken het te laten voor wat het is.

Het gesteggel over de status van Red Bull Powertrains heeft alles te maken met een eventuele terugkeer van motorleverancier Honda. De Japanners waren in eerste instantie van plan om het intellectueel eigendom van de krachtbron over te dragen aan de constructeurskampioen van 2022. Honda was van plan om afscheid te nemen van de koningsklasse en dus was de overdracht een makkelijke optelsom. Door de constructie vond Ferrari dat Red Bull Powertrains geen nieuwkomer zou zijn. Nu Honda heeft laten doorschemeren dat het eventueel terug wil keren naar de Formule 1 en Red Bull dus niet het intellectueel eigendom van de power unit krijgt, laat Ferrari het dreigement, om gebruik te maken van het vetorecht, vallen.

Steun

Niet alleen de eventuele terugkeer van Honda zou volgens de Italiaanse krant ten grondslag liggen aan de keuze van Ferrari. De Scuderia was er van overtuigd dat het steun zou vinden bij Renault en Mercedes, maar de twee partijen gingen niet mee met de bevindingen van Ferrari. Hierdoor was het Italiaanse team de enige partij die tegen de plannen van Red Bull was. Volgens het Italiaanse medium is Ferrari uiteindelijk alsnog overstag gegaan en zal het haar vetorecht niet gaan inzetten.

Status nieuwkomer

Eind november werd bekend dat Ferrari aan het overwegen was om haar vetorecht in te zetten tegen de status van Red Bull Powertrains. Het idee is volgens de Italianen vrij simpel. Zo heeft Red Bull volgens Ferrari het voordeel om te profiteren van de samenwerking met Honda en mag het daarom niet worden gezien als nieuwkomer. De status nieuwkomer biedt namelijk een aantal voordelen. Het budgetplafond ligt iets hoger en een nieuwe fabrikant krijgt meer testuren in de fabriek.

