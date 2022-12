Vincent Bruins

Dinsdag 13 december 2022 20:39 - Laatste update: 20:59

Daniel Ricciardo moest aan het eind van afgelopen seizoen het team van McLaren verlaten en werd vervangen door Oscar Piastri. De Australiër is weer teruggekeerd bij Red Bull Racing en neemt de rol van derde rijder op zich. Hij zal in 2023 niet alleen aan de slag gaan als reservecoureur. Hij gaat volgend jaar veel tijd voor zichzelf nemen.

"Ik probeer echt een balans te vinden tussen nog steeds in de sport blijven, op welke manier dan ook, maar ook om mezelf tijd te geven, gewoon, tijd voor mezelf," legde Ricciardo uit aan Speedcafe.com. "Het kan zo simpel zijn als tijd voor mezelf hebben om te trainen, om tijd door te brengen in de sportschool, om beter te worden. Ik wil mensen niet aanvallen met wat ik nu zeg, maar wat mensen niet begrijpen is dat onze schema's zo druk zijn dat ik misschien maar één dag per week kan trainen."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Andretti hoopt binnen enkele weken op goedkeuring voor intrede F1: "We zijn zo dichtbij"

In 2024 weer op de grid

"Ik wil gewoon meer tijd voor mezelf nemen om dingen te doen, een aantal andere dingen prioriteit geven, maar ik ben ook van plan om met de motor door Amerika te toeren," vertelde de coureur die vorig jaar nog de Grand Prix van Italië op zijn naam schreef. "Dat is iets waarvan ik weet dat het spannend en leuk zal zijn, maar ik krijg zo ook heel veel tijd voor zelfreflectie. Dat soort activiteiten geven mij heel veel kracht; alleen zijn en de natuur in trekken. Dit alles, het zijn allemaal dingen waar ik naar uitkijk. Ik denk ook dat genoeg tijd voor mezelf hebben een heleboel vragen zal beantwoorden en mij duidelijkheden zal geven op de lange termijn; of 2024 voor mij het beste is om weer op de grid te staan of niet. Daarna moeten de teams ook gaan besluiten om te kijken of ik het nog waard ben, maar ik denk dat ik volgend jaar veel vragen voor mezelf zal beantwoorden."