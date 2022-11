Alpine verdedigt betrouwbaarheid na aanvallen van Alonso

Remy Ramjiawan

Vrijdag 25 november 2022 08:02

Otmar Szafnauer heeft de kritiek van Fernando Alonso over de slechte staat van dienst op het gebied van betrouwbaarheid van de Alpine dit seizoen, weerlegd. De Roemeens Amerikaan wijst naar de testbank, waarbij veel problemen niet aanwezig waren.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Abu Dhabi had Alonso al te maken met vijf uitvalbeurten waarmee hij, naar eigen zeggen, zo'n 66 punten heeft verloren. De tweevoudig kampioen was zichtbaar gefrustreerd in Mexico en de kritiek op zijn team bleef dan ook niet uit. Ook op het Yas Marina Circuit was het raak voor de Spanjaard, daar viel hij voor de zesde keer uit, waardoor hij niet kon wachten om de overstap naar Aston Martin te maken.

Artikel gaat verder onder video

Leren

Teambaas Szafnauer is duidelijk als het hij over de power unit heeft. Er is gekozen voor prestaties boven betrouwbaarheid, met het oog op de komende jaren. In reactie op Alonso's frustraties zei Szafnauer: "Sommige omstandigheden die sommige storingen veroorzaakten, zijn heel moeilijk te reproduceren op de testbank en toen we die storingen hadden, hebben we ze snel verholpen. Een van de storingen was klein, een montagefout van een monteur die de motor in elkaar zette. Dat soort dingen zijn onmogelijk te reproduceren als je dyno-werk doet. Maar je leert ervan en je zet een proces op, zodat dit niet meer kan gebeuren. Dat is precies wat we dit jaar hebben gedaan."

Fernando Alonso, Mexico

OOK INTERESSANT: Alonso begraaft strijdbijl met Alpine: "Zal altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben"

Robuuster ontwerp

Ondanks zijn overtuiging dat Renault de juiste beslissing heeft genomen in zijn ontwikkelingsroute en het feit dat Alpine als vierde is geklasseerd in het constructeursklassement, moest Szafnauer toegeven dat sommige dingen anders hadden gekund. "Als we hadden geweten dat sommige van deze fouten erin zouden sluipen, dan hadden we een ander, robuuster ontwerp bedacht. "Maar het proces om de motoren af te tekenen was correct. We hebben alle dyno-tests en langdurige testen uitgevoerd die je zou verwachten bij een nieuw ontwerp van de aandrijflijn", aldus Szafnauer.