Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft laten doorschemeren dat Mick Schumacher het team zal verlaten. De Duitser was nog altijd onderdeel van het juniorenprogramma van de Italianen, maar dat zal na dit seizoen stoppen.

Schumacher heeft als lid van de Ferrari Driver Academy alle stappen doorlopen om naar de koningsklasse door te stoten. Uiteindelijk wist hij vorig seizoen zijn debuut in de Formule 1 te maken, maar heeft hij niet genoeg indruk weten te maken op de beleidsbepalers bij Haas. Nico Hülkenberg zal vanaf volgend seizoen het zitje dat Schumi achterlaat gaan overnemen en voor de 23-jarige Duitser zit er niets anders op dan een voorlopig gedwongen afscheid van de Formule 1.

'Mick heeft vooruitgang geboekt'

De toekomst van Schumacher is nu onzeker, met sterke geruchten die hem in verband brengen met een reserverol bij Mercedes, ondanks zijn connecties met Ferrari. "Mick is een geweldige coureur, hij heeft altijd vooruitgang geboekt in zijn carrière en ik denk dat hij vooruitgang heeft geboekt gedurende het seizoen", zegt Binotto. Ondanks dat Haas het contract niet heeft verlengd, is Binotto alsnog trots op Schumacher: "Als Ferrari en de Ferrari Driver Academy geloven we dat hij een geweldige coureur is."

Om tafel gaan

Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf onlangs aan dat hij wel brood ziet in de diensten van Schumacher, mogelijk als reservecoureur. Mocht het zover komen, dan is het waarschijnlijk dat het team de banden met Ferrari graag ziet verdwijnen. "Nadat Haas voor volgend seizoen een andere keuze heeft gemaakt, moeten we met Mick om de tafel gaan zitten om te beslissen wat het beste is voor de toekomst. De beslissing is echt wat het beste voor hem is. We hebben hem nu geen stoeltje te bieden en wat het belangrijkste is als je jong bent in je carrière, is dat je de beste kans krijgt", legt Binotto uit. Ferrari wil Schumacher in ieder geval niet in de weg zitten: "We staan open om alle verschillende opties te bespreken, dus we moeten aan tafel gaan om dit af te ronden."