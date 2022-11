Remy Ramjiawan

Zaterdag 19 november 2022 18:57

Mercedes-teambaas Toto Wolff uit zich uiterst kritisch over de kwalificatie van zijn coureurs. Lewis Hamilton wist de vijfde plek te pakken en George Russell zal de Grand Prix van Abu Dhabi starten vanaf P6. Na de overwinning in Brazilië had Wolff een betere zaterdag op het Yas Marina Circuit verwacht.

Het Duitse team had na de race op Interlagos de smaak te pakken, alleen blijkt op het circuit in Abu Dhabi, dat de W13 nog altijd tekort komt op Red Bull Racing, maar wellicht ook Ferrari. Net als Red Bull is Mercedes doorgaans tijdens de races sterker, dan in kwalificatie, dus er is op zondag nog genoeg om voor te spelen. Toch neemt dat de zure nasmaak van de kwalificatie voor Wolff niet weg. Bij Sky Sports F1 geeft hij tekst en uitleg.

Artikel gaat verder onder video

Topsnelheid

"Vandaag hoorde ik dat het Wereld Toilet Dag is, het is een zaterdag om door het toilet te spoelen. We hebben de klus niet geklaard, we gingen achteruit en zij [Red Bull en Ferrari] deden een stap vooruit", zo klinkt het teleurgesteld. Mercedes speelde nog met het niveau van de neerwaartse druk, maar het mocht niet baten. "We probeerden een afstelling met veel downforce, maar ook veel drag uit, om ons morgen een goede raceauto te geven en dat was gewoon zo traag op de rechte stukken, dat het niets opleverde", zegt Wolff.

OOK INTERESSANT: Russell realistisch na P6 in kwalificatie: "We moeten het hebben van de racepace"

Banden beschermen

Daar waar Russell tijdens de vrije training nog op pad was met een achtervleugel die minder luchtweerstand zou moeten opleveren, ging Hamilton juist op weg met componenten waardoor er een hogere downforce zou zijn. Wolff verwacht dat dit tijdens de race nog weleens een voordeel kan opleveren. "We geloven dat het voor morgen een stuk beter zal zijn, want de extra downforce kan de banden beschermen, maar we gaan het zien", aldus de teambaas.