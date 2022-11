F1 overweegt zwaardere motorische straffen en aanpassing rondom DRS

Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 19 november 2022 17:51

Afgelopen vrijdag kwam de Formula 1 Commission voor de laatste keer in 2022 bij elkaar. Tijdens deze meeting zijn er een hoop belangrijke onderwerpen besproken, met het oog op de aankomende Formule 1-seizoenen. De belangrijkste aanpassingen hebben we voor je op een rijtje gezet.

Allereerst zijn de aanpassingen van de technische en financiële reglementen voor 2023 inmiddels officieel goedgekeurd. De sportieve reglementen die voor 2024 op papier staan zullen de komende periode uitgebreid bekeken worden en, in samenspraak met de teams, aangepast worden. Ook gaat de FIA ​​een algemene herziening van haar juridische proces voor 2024 uitvoeren. In de nabije toekomst lijken er nog meer veranderingen aan te komen.

De FIA en Formule 1 zijn nog steeds van plan om de bandenwarmers vanaf 2024 in de ban te doen. Of dit daadwerkelijk zal gebeuren, is echter nog niet zeker. Na de vele kritiek van coureurs heeft men namelijk besloten om de beslissing uit te stellen tot juli 2023. Ook is het afgelopen seizoen gebleken dat de coureurs met de huidige generatie bolides minder zicht hebben tijdens hele natte omstandigheden. De FIA heeft inmiddels een onderzoek uitgevoerd en een eerste concept op papier gezet, deze zal voor 2023 verder aangepast worden.

Motorische gridstraffen

Daarnaast gaat er mogelijk het één en ander veranderen rondom de gridstraffen voor het laten monteren van extra motoronderdelen. Iedere coureur mag per seizoen een x-aantal krachtbronnen, versnellingsbakken en andere onderdelen laten monteren. Zodra het maximaal aantal bereikt is, volgt er een gridstraf. De FIA overweegt echter om hier in de toekomst strenger mee om te gaan. Het motorsportorgaan is namelijk van mening dat het huidige systeem de teams niet genoeg afschrikt om strategische motorwissels uit te voeren.

Sterker nog, de FIA vindt dat het huidige systeem het doen van strategische motorwissels juist aanmoedigt, doordat het aantal plaatsen gridstraf afneemt naar mate er vaker onderdelen gewisseld worden. "Dit veroorzaakt uiteindelijk hogere kosten voor onderdelen en ondermijnt de jaarlijkse beperkingen van de krachtbron", schrijft de FIA. "Dit zal verder besproken worden tijdens de Sporting en Power Unit Advisory Committees, en verder geanalyseerd en verfijnd worden."

Sprintraces

Ook rondom de sprintraces zou er wel eens wat kunnen gaan veranderen. Men heeft namelijk gesproken over het versimpelen van de parc fermé-processen tijdens sprintraceweekenden. Op dit moment wordt er te veel druk gelegd op de FIA, doordat er tijdens de kwalificatie en de sprintrace aanzienlijk meer verzoeken worden ingediend.

Het bestaande systeem om de impact van ongevalschade tijdens een Sprint-sessie op te vangen, wordt vereenvoudigd. Vanaf nu zal elk team voor ieder sprintraceweekend een vaste ongevallenvergoeding krijgen. Deze wordt vanaf 2023 van 150 duizend dollar opgehoogd tot 300 duizend dollar. Alle andere vergoedingen rondom de sprintraces, komen te vervallen.

DRS

Om het veld wat dichter bij elkaar te houden, en spannendere races te faciliteren, is men van plan om de DRS één ronde eerder te laten activeren dan nu het geval is. Op dit moment wordt de DRS pas in de derde ronde na de start, herstart of safetycar geactiveerd. Het is dus de bedoeling dat dit in de toekomst één ronde naar voren getrokken wordt. Dit nieuwe format wordt in 2023 uitgeprobeerd tijdens alle sprintsessies, met het idee om het vanaf 2024 bij alle races in te voeren.