Vrijdag 18 november 2022 16:37 - Laatste update: 16:39

Max Verstappen zag tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi Liam Lawson goed werk afleveren, waarna hij zelf VT2 op P1 afsloot. De Nederlander blikt terug op een kalme en probleemloze vrijdag, waarbij hij nog wel iets bijzonders deed tijdens de tweede vrije training.

Voor het eerst dit seizoen moest Verstappen zijn stoeltje afstaan aan een rookie, zoals elke coureur dat een keer in het seizoen moet doen. Lawson had eerder Yuki Tsunoda en Pierre Gasly vervangen bij AlphaTauri en mocht nu aan de gang voor Red Bull voordat hij na het raceweekend in Abu Dhabi ook nog onderdeel van de testdagen gaat zijn.

Lawson nam tijdens VT1 de auto van Max Verstappen dus over en deed dit naar behoren. Lawson eindigde tijdens VT1 op de vijfde plaats, met maar iets meer dan twee tienden achterstand op teamgenoot Sergio Pérez. Tegenover Motorsport.com laat Verstappen weten tevreden te zijn over het werk van Lawson tijdens VT1. "Het ging prima. De auto zat meteen in het juiste window. Liam heeft het in de eerste vrije training erg goed gedaan. Hij was kalm en stabiel. Dat is precies wat we graag willen zien."

Tijdens de tweede vrije training mocht Verstappen, met succes, weer in zijn eigen RB18 stappen. Verstappen werd eerste in de sessie en was meer dan drie tienden sneller dan de rest van het veld. "In de tweede vrije training hadden we niet echt noemenswaardige problemen. De auto voelde meteen goed aan. En de lange runs zagen er ook prima uit, dus ik ben best blij. Normaal gesproken moeten we hier weer een stuk beter zijn dan in Brazilië. Ik ben blij met hoe de sessie verlopen is. Natuurlijk kun je altijd nog wel dingetjes vinden, maar over het algemeen ben ik gewoon tevreden." Tijdens VT2 begon Verstappen al snel met een run op de soft band, iets wat hij normaal niet doet. De Nederlander kan dit verklaren. "De temperaturen waren toen het meest representatief [voor de kwalificatie en de race], dus vandaar."