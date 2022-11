Jan Bolscher

Vrijdag 18 november 2022 12:22 - Laatste update: 12:36

Daniel Ricciardo gaat in 2023 bij het team van Red Bull Racing aan de slag als derde coureur. Dat heeft topman Helmut Marko bevestigd tegenover de Duitse tak van Sky Sports F1. Er is echter nog geen contract getekend.

Ricciardo en Red Bull Racing zijn geen onbekenden van elkaar. De Australiër verreed tussen 2014 en 2018 vijf seizoenen in dienst van de Oostenrijkse formatie. Daarna maakte hij de overstap naar Renault, om één jaar later weer naar McLaren te verkassen. Bij de Britse formatie komt hij sindsdien echter niet lekker uit de verf, waardoor eerder dit jaar werd besloten om zijn contract tot eind 2023 na dit seizoen vroegtijdig te ontbinden.

Derde coureur

Red Bull Racing beschikt momenteel over Max Verstappen en Sergio Pérez, met respectievelijke contracten tot eind 2028 en eind 2024. Liam Lawson is volgend jaar de reservecoureur voor Red Bull Racing en zusterteam Alpha Tauri, waardoor er voor Ricciardo weinig zicht op officiële meters is. Hij zal vermoedelijk dan ook vooral worden ingezet voor demo runs en promotieactiviteiten. Het team maakt het pas officieel bekend als er een contract ondertekend is. Dat is op dit moment nog niet het geval.