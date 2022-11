Jeen Grievink

Woensdag 16 november 2022

De Formule 1 is sinds dit seizoen te bekijken bij Viaplay, de Zweedse aanbieder die de uitzendrechten na vorig jaar overnam van Ziggo. Het contract van Viaplay met de koningsklasse loopt nog twee jaar door, maar daarna lijkt Ziggo weer een poging te doen om de uitzendrechten terug te krijgen. Dit stelt topman Marcel Beerthuizen.

Maar liefst negen jaar lang zond Ziggo Sport de races van de Formule 1 uit. Daar kwam na vorig seizoen echter een einde aan, want men verloor de uitzendrechten aan het Zweedse Viaplay, dat onderdeel is van de Nordic Entertainment Goup. Zij brachten het winnende bod uit om de koningsklasse exclusief uit te mogen zenden. Het contract van Viaplay met de Formule 1 loopt nog tot en met het seizoen van 2024, maar daarna kan men weer concurrentie verwachten van Ziggo. Directeur Beerthuizen heeft laten doorschemeren dat zijn zender (Ziggo Sport, red.) "ambitieus" is om de Formule 1 terug te halen naar het oude nest.

Ziggo Sport sloeg al grote slag met UEFA-clubvoetbal

Ziggo Sport kwam vorige week met groots nieuws. De Nederlandse sportzender maakte bekend dat het met ingang van 2024 alle rechten van het UEFA-clubvoetbal heeft weten te bemachtigen voor minimaal drie jaar. Hierdoor zijn de Champions League, Europa League én Conference League straks exclusief te zien voor Ziggo-klanten. De zender beloofde wel de wedstrijden van de Nederlandse clubs toegankelijk te maken voor iedereen, dus ook voor niet-Ziggo-klanten. Maar daar blijft het mogelijk niet bij, zo stelt Beerthuizen. Zo hoopt men ook de Eredivisie-rechten exclusief aan zich te binden, maar is er ook interesse om de Formule 1 terug te halen.

Ziggo "ambitieus" wat betreft terughalen Formule 1

"We zijn altijd geïnteresseerd in premium content", zo zegt de Ziggo Sport-directeur op het YouTube-kanaal van de zender. "Dat hoort bij onze zender. We willen het aller-allerbeste van sport brengen. En sporten die ook heel populair zijn bij mensen. Dat is Eredvisie-voetbal, maar dat is ook Formule 1 bijvoorbeeld." Beerthuizen weet echter ook dat het een hels karwei zal worden om de uitzendrechten daadwerkelijk binnen te hengelen. "Het is niet gezegd dat je het maar zo kan binnenhalen", zo zegt hij. "Maar ambitieus zijn we, dat hebben we hiermee (met de UEFA-uitzendrechten, red.) wel laten zien, denk ik."

