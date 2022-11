Vincent Bruins

Zaterdag 12 november 2022

Kevin Magnussen die pole positie pakte gisteren voor de Sprint van de Grand Prix van São Paulo, was een van de grootste verrassingen ooit in een kwalificatiesessie in de Formule 1. Het is niet alleen de eerste pole positie voor de Deen, maar ook de eerste voor het Haas F1 Team. Zij waren de beste in de lastige weersomstandigheden op het circuit van Interlagos in Brazilië. Teambaas Guenther Steiner vertelt over zijn doel voor de rest van het weekend, hoe dit resultaat tot stand is gekomen en over teameigenaar Gene Haas.

"Ik hoop dat we morgen in de punten kunnen blijven," zei Steiner tegenover onder andere GPFans. "Natuurlijk gaan we niet de race winnen, we zijn niet aan het dromen. Alhoewel, je weet maar nooit. Het belangrijkste is dat we in de punten blijven. We moeten ons goed blijven concentreren en proberen posities te pakken in het kampioenschap. Dat is belangrijk voor ons."

Geloof

"Op een persoonlijk niveau ben ik blij voor het team," vervolgde de Tiroler. "Ik vertel hun altijd: "We moeten hard werken en in onszelf geloven. Dan komen de resultaten vanzelf." En die kwamen dan ook. We laten zien dat als je erin gelooft, dat het dan ook goed komt. Je moet nooit opgeven in het leven. We hebben moeilijke jaren achter de rug gehad en daar komen we nu uit en dit zijn dingen waar we verder op kunnen bouwen."

Gene Haas

"Morgen is zijn zeventigste verjaardag," vertelde Steiner over teameigenaar Gene Haas. "Hij was ontzettend blij. Dankzij hem kunnen wij dit doen. We hebben veel respect voor hem. Als hij er niet was geweest, konden we deze resultaten niet behalen. We hebben alleen nog maar gepraat over resultaten, maar hij heeft veel tijd en energie gestoken in dit team. Natuurlijk niet op de manier van aan de pitmuur staan of banden wisselen, maar er wel geld in pompen en in ons geloven dat wij dit zouden doen. Als hij er zelf niet in had geloofd, was hij wel gestopt."