Helmut Marko denkt dat hij wel een idee heeft waar het lek bij de FIA voor het raceweekend in Singapore vandaan is gekomen. Op de vrijdag van het raceweekend kwam plotseling het nieuws naar buiten dat Red Bull met twee andere teams over de budgetcap van 2021 was gegaan.

Helemaal waar bleek dit niet te zijn. Aston Martin en Williams (eerder dit seizoen) kregen weliswaar uiteindelijk straffen van de FIA, maar niet omdat ze over de budgetcap waren gegaan. Ze hadden, net zoals Red Bull, fouten gemaakt tijdens de procedure die vooral betrekking hadden op administratieve blunders of onduidelijkheden. Red Bull was als enige team over de budgetcap gegaan in 2021 (1.8 miljoen pond) en kreeg hier een geldboete van 7 miljoen dollar en 10% minder tijd in de windtunnel voor als straf. Toch was het nieuws dus al ruim drie weken voordat de FIA met het nieuws naar buiten kwam op straat gekomen en bij La Gazzetta dello Sport de wereld ingeholpen.

Lek

In gesprek met RTL zegt Marko, adviseur van Red Bull, dat hij wel weet waar het lek vandaan is gekomen. “Er werd vooraf informatie vrijgegeven die wij niet hadden, die eigenlijk maar één team had. Het is vreemd: een werknemer van Mercedes verhuisde naar de FIA, werkte aan deze documenten voor het kostenplafond bij Mercedes en was vervolgens verantwoordelijk voor de controle ervan bij de FIA. Naar onze mening is er zeker sprake van een compliance-overtreding of op zijn minst een indicatie van compliance-overtredingen. Het geheel maakt geen goede indruk.” Marko lijkt te wijzen naar interim-secretaris-generaal Shaila-Ann Rao, die voor haar huidige functie werkzaam was voor Mercedes.

Newey

Marko ziet echter ook dat de straf die Red Bull ontvangen heeft geen verandering brengt in het feit dat het team zijn belangrijkste troeven gewoon in kan blijven zetten. Naast Max Verstappen is dat Adrian Newey, die de auto van 2022 met succes wist te ontwikkelen en meteen goed bleek te zitten aan het begin van een nieuw tijdperk in de sport. "Een extra bonus die gelukkig niet kan worden weggenomen met zo'n straf", aldus Marko.